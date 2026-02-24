Τουλάχιστον 200.186 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του BBC.

Η έρευνα βασίζεται σε διασταύρωση στοιχείων από νεκρολογίες, ανακοινώσεις τοπικών αρχών και δημοσιεύσεις συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 57% των επιβεβαιωμένων νεκρών ήταν εθελοντές, επαγγελματίες στρατιώτες ή κατάδικοι που στρατολογήθηκαν από σωφρονιστικά ιδρύματα για να πολεμήσουν στο μέτωπο.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC επισημαίνει ότι μόνο το 2025 δημοσιεύθηκαν κατά 40% περισσότερες νεκρολογίες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι το 2025 ενδέχεται να αποδειχθεί η πιο αιματηρή χρονιά για τον ρωσικό στρατό, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι συντάκτες της έρευνας υπογραμμίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πιθανότατα υψηλότερος, καθώς η καταγραφή αφορά μόνο τις περιπτώσεις που κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν δημόσια.