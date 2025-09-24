Δύο τρίτα των υπευθύνων ασφαλείας στις ΗΠΑ που εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας λένε ότι η απειλή βίας με στόχο στελέχη τους έχει αυξηθεί κατά την τελευταία διετία, με πολλούς από αυτούς να παρέχουν πλέον προστασία στο υψηλόβαθμο προσωπικό τους και στις οικογένειές τους.

‘Ερευνα σε δείγμα 2.352 υπευθύνων ασφαλείας σε μεγάλες και μεσαίες εταιρείες σε 31 χώρες, την οποία διενήργησε η αμερικανική εταιρεία ασφαλείας και πρόσληψης προσωπικού Allied Universal, διαπίστωσε ότι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές βίας, με περισσότερο να πλήττεται ο τεχνολογικός τομέας στις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Allied Στιβ Τζόουνς δήλωσε ότι έχουν αυξηθεί δραματικά τα μέτρα προστασίας των στελεχών μεγάλων εταιρειών μετά την περυσινή δολοφονία του επικεφαλής της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον.

«Έκτοτε, ο αριθμός των στελεχών που λαμβάνουν προστασία έχει διπλασιαστεί. Κατά το πρώτο εξάμηνο αυτής της χρονιάς κάναμε πέντε φορές περισσότερες αξιολογήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη», είπε ο ίδιος.

Από όλους τους υπεύθυνους ασφαλείας που ρωτήθηκαν σε πολλούς τομείς, το 42% ανέφερε σημαντική αύξηση σε απειλές βίας εις βάρος στελεχών εταιρειών, ποσοστό που φθάνει στο 66% για τα στελέχη σε τεχνολογικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Η έρευνα της Allied διαπίστωσε ότι ένας παράγοντας που κρύβεται πίσω από τις απειλές είναι η παραπληροφόρηση, κάτι που κινδυνεύει να εκθέσει το προσωπικό σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο Τζόουνς είπε ότι οι εταιρείες στους τομείς της τεχνολογίας, της άμυνας και οι φαρμακευτικές επίσης στοχοθετούνται συχνά και ότι τα στελέχη που σχολιάζουν ευαίσθητα ζητήματα ή πολιτικά θέματα, όπως ο πόλεμος στη Γάζα, πιθανόν να κινδυνεύουν.

Για να αντιμετωπίσουν αυτό τον κίνδυνο οι εταιρείες ενισχύουν τις διαδικασίες ασφαλείας πραγματοποιώντας αξιολογήσεις κινδύνου για τους επικεφαλής τους–κυρίως όταν βρίσκονται σε επαγγελματικό ταξίδι–και εποπτεύοντας τις διαδικτυακές απειλές.

Η έρευνα της Allied, στην οποία ανήκει ο βρετανικός όμιλος ασφαλείας G4S, διαπίστωσε ότι οι απειλές βίας προς υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών είναι περισσότερες στις ΗΠΑ σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο και ότι περισσότερες εταιρείες στη Βρετανία παρέχουν προσωπική προστασία για τα στελέχη τους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.