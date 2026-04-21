Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα για τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας τον διπλό του ρόλο ως ιδιώτη επενδυτή και ως «Ειδικού Απεσταλμένου για την Ειρήνη» στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σε επιστολή που απηύθυνε στον Κούσνερ την Πέμπτη (16/4), ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, κορυφαίο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι ο γαμπρός του Τραμπ έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια από ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Κεντρικό σημείο των ανησυχιών της Επιτροπής αποτελούν οι οικονομικοί δεσμοί του Κούσνερ με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η κυβέρνηση του οποίου περιγράφεται ως ο «μεγαλύτερος οικονομικός υποστηρικτής» του.

Ο Ράσκιν υποστήριξε ότι τα στρατηγικά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας – ιδιαίτερα όσον αφορά τις εντάσεις με το Ιράν – ενδέχεται να αποκλίνουν σημαντικά από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του Κούσνερ να υπηρετεί αμερόληπτα σε έναν διπλωματικό ρόλο.

«Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα διπλωμάτης και οικονομικό πιόνι της Σαουδικής μοναρχίας. Δεν μπορείς να εκπροσωπείς πιστά τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν δισεκατομμύρια δολάρια από τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα “καίνε” τις τσέπες κάθε κοστουμιού που έχεις στην κατοχή σου», έγραψε ο νομοθέτης στην επιστολή του.

Η επιτροπή ζητά εκτενή τεκμηρίωση από τον Κούσνερ και την εταιρεία του, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών με ξένους αξιωματούχους, επενδυτικών αρχείων και εσωτερικού υλικού που αναφέρεται στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ή στον κυβερνητικό του ρόλο.

Το υλικό που ζητήθηκε καλύπτει την περίοδο από το 2022 έως σήμερα, με προθεσμία συμμόρφωσης την 30ή Απριλίου.

Νωρίτερα, αρκετοί Δημοκρατικοί είχαν εκφράσει δυσαρέσκεια σχετικά με τον ρόλο του Κούσνερ ως «Ειδικού Απεσταλμένου για την Ειρήνη».