Νέα δεδομένα γύρω από τις ανθρώπινες απώλειες της σύγκρουσης στην Ουκρανία φέρνει στο φως κοινή δημοσιογραφική έρευνα, η οποία βασίστηκε σε επίσημες κρατικές καταγραφές. Μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στο σύστημα της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat, το βρετανικό δίκτυο BBC και ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας «Mediazona» κατέγραψαν τον αριθμό των απωλειών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των καταχωρίσεων θανάτων που πραγματοποίησαν οι δύο οργανισμοί, ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτικών που έχουν χάσει τη ζωή τους στα πεδία των μαχών ανέρχεται σε τουλάχιστον 490.334. Η μεθοδολογία της έρευνας αξιοποίησε τα επίσημα δημογραφικά και στατιστικά αρχεία της χώρας, αποτυπώνοντας το μέγεθος των απωλειών που έχει υποστεί ο ρωσικός στρατός κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Πέρα από τους Ρώσους υπηκόους, η ίδια καταγραφή αναδεικνύει και τη συμμετοχή μαχητών από τρίτες χώρες στις εχθροπραξίες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν το BBC και το «Mediazona» —το οποίο έχει ενταχθεί από τις ρωσικές Αρχές στο μητρώο ξένων πρακτόρων—, τουλάχιστον 7.421 αλλοδαποί που πολεμούσαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία έχουν επίσης σκοτωθεί.

Η διαρροή αρχείων της Rosstat, η οποία προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση των ομάδων χάκερ «Cyberpartisans BY» και Silent Crow, έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να μελετηθούν λεπτομερώς τα στοιχεία που καταγράφει η ρωσική στατιστική υπηρεσία σχετικά με τους θανάτους Ρώσων πολιτών κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία. Η Rosstat επιβεβαίωσε το γεγονός της κυβερνοεπίθεσης, αλλά αρνείται τη διαρροή πληροφοριών.

Η ομάδα των δημοσιογράφων της ρωσικής υπηρεσίας του BBC συνέκρινε τα στοιχεία της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας που διέρρευσαν με την ανάλυση του ονομαστικού καταλόγου ταυτοποίησης των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, τον οποίο καταρτίζει το BBC σε συνεργασία με το «Mediazona» και μία ανεξάρτητη ομάδα εθελοντών. Τόσο τα στοιχεία της Rosstat, όσο και η ανάλυση του καταλόγου με την ταυτοποίηση των ονομάτων τους δείχνουν τις ίδιες τάσεις: οι απώλειες κατανέμονται εξαιρετικά άνισα ανά περιοχή, ενώ οι πληροφορίες για τους θανάτους εμφανίζονται όλο και πιο συχνά με μεγάλη καθυστέρηση.

Μάλιστα για να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα του συνόλου δεδομένων που διέρρευσαν, οι δημοσιογράφοι του «Mediazona» συνέκριναν τις εγγραφές από τον κατάλογο με τα ονόματα των πεσόντων στρατιωτικών που διαθέτει η ερευνητική ομάδα με τα στοιχεία που δόθηκαν από τους χάκερ, και διαπίστωσαν ότι υπάρχει αντιστοιχία σε ποσοστό 90%.

Με πληροφορίες από BBC (Ρωσική Υπηρεσία)