Η νορβηγική αστυνομία διεξήγαγε έρευνα, σήμερα (12/2), στις κατοικίες του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του πρώην Πρωθυπουργού, που θεωρείται ύποπτος για διακεκριμένη «διαφθορά» στο πλαίσιο των επαφών του με τον χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι ‘Επστιν.

Τα έγγραφα του φακέλου ‘Επστιν που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα τέλη του Ιανουαρίου, δείχνουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Υπουργός Εξωτερικών και/ή μέλη της οικογένειάς του, είχαν διαμείνει σε κατοικίες του ‘Επστιν ή είχαν κάνει διακοπές μαζί του, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 2011-2018, σε μία περίοδο που ο Γιάγκλαντ ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

🇳🇴Norway’s former PM Thorbjørn Jagland is in the Epstein files, and the police is already investigating him. He may have taken gifts or trips tied to Epstein. Police want his immunity lifted. The Foreign Ministry said yes. The dominos are falling… https://t.co/YD3dtu9m9j pic.twitter.com/3eEqUucQSq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 6, 2026



Η Υπηρεσία Δίωξης οικονομικού εγκλήματος προχωρεί σε έρευνες στην κατοικία του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, καθώς και στις δευτερεύουσες κατοικίες του, αναφέρεται στην ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα ο δικηγόρος του, μία ημέρα μετά την άρση της διπλωματικής ασυλίας του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα νορβηγικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται άνθρωποι να μεταφέρουν χάρτινες κούτες έξω από το διαμέρισμα του Γιάγκλαντ στο ‘Οσλο. Ο ίδιος εμφανίσθηκε χαμογελαστός να αποχωρεί από το διαμέρισμα συνοδεία του δικηγόρου του.

«Ο κ. Γιάγκλαντ επιθυμεί να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και το επόμενο βήμα θα είναι η εμφάνισή του για ανάκριση ενώπιον της Υπηρεσίας Δίωξης οικονομικού εγκλήματος«», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του.

Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Stoere said the Nordic country’s crown princess, Mette-Marit, displayed poor judgment in having contacts with Jeffrey Epstein, following fresh reports of her ties with the late US sex offender https://t.co/AnQSaDuRf3 pic.twitter.com/5qydC8rhG7 — Reuters (@Reuters) February 2, 2026



Αφού κατά το παρελθόν διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις με τον Έπστιν αποτελούσαν «πτυχή μίας συνήθους διπλωματικής δραστηριότητας», ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Aftenposten ότι διατηρώντας την σχέση αυτή διέπραξε «σφάλμα κρίσης».