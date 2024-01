Έρευνα διεξάγει η εισαγγελία της Ρώμης με αντικείμενο νοθευμένο ελαιόλαδο το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησαν πενήντα εστιατόρια της Ρώμης. Τη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποίησαν οι καραμπινιέροι και πρόκειται για σπορέλαιο με χλωροφύλλη και βήτα καροτίνη, το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από εστιατόρια που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, κυρίως στην περιοχή του Πάνθεον, της Πιάτσα Ναβόνα και της Φοντάνα Ντι Τρέβι.

Olio di semi spacciato per extravergine in 50 ristoranti del centro di Roma e alla mensa del Miur. Ecco come riconoscerlo: i consigli dell’esperto – la Repubblica https://t.co/C4zV8YNC6W

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Corrado Zunino (@corzunino) January 2, 2024