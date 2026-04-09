Συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν θύματα ανάμεσα στα ερείπια στη Βηρυτό σήμερα, την επομένη των πιο φονικών πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου, την ώρα που στον Λίβανο η σημερινή είναι ημέρα εθνικού πένθους.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τα πλήγματά του στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων στην Αμπασίγια, ένα χωριό κοντά στην Τύρο, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Τα ταυτόχρονα πλήγματα του Ισραήλ χθες, Τετάρτη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο την καρδιά της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 182 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 890, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, αντιδρώντας στην «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

«Τα αντίποινα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον της χώρας μας και του λαού μας», πρόσθεσε το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα, που δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για άλλες επιθέσεις μετά την ανακοίνωση της ιρανοαμερικανικής εκεχειρίας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους ανάμεσα στα ερείπια δύο κτηρίων που τέθηκαν στο στόχαστρο σε οικιστικές περιοχές, σύμφωνα με ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ισραηλινό πλήγμα έθεσε στο στόχαστρο την αυγή συνοικία των νότιων προαστίων της Βηρυτού, προπυργίων της Χεζμπολάχ, που έχουν εγκαταλειφθεί από ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων τους. Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένα κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς και ένα άλλο κατεστραμμένο κατά το ήμισυ στη συνοικία Σίγια.

Στον νότο, το Ισραήλ βομβάρδισε τρεις φορές, από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα, την περιοχή μιας στρατηγικής γέφυρας στον νότιο Λίβανο, αποκλείοντας εν μέρει την κυκλοφορία, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP στο σημείο.

Ο στρατός είχε κλείσει νωρίτερα τη γέφυρα έπειτα από «ισραηλινή απειλή ότι θα έμπαινε στο στόχαστρο».

Είναι η τελευταία γέφυρα που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα του ποταμού Λιτάνι στην περιοχή της Τύρου, όπου χιλιάδες οικογένειες παρέμειναν παρά τις προειδοποιήσεις εκκένωσης της περιοχής που είχε απευθύνει το Ισραήλ.

Διεθνείς αντιδράσεις για το αιματοκύλισμα στον Λίβανο

Οι διπλωματικές εκκλήσεις για επέκταση της περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο αυξάνονται, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η χώρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός (…)» ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε ανησυχία για τα πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας στους ομολόγους του των ΗΠΑ και του Ιράν ότι η διακοπή τους αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» προκειμένου η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και να έχει διάρκεια».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασε την «αγανάκτησή της για τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσαν τα ισραηλινά πλήγματα.