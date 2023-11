Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), υπό την ηγεσία του δρ. Άντονι Φάουτσι, μόλυναν 12 αιγυπτιακές φρουτοφάγες νυχτερίδες με ένα ιό «παρόμοιο του SARS» που ονομάζεται WIV1 σε ένα εργαστήριο στη Μοντάνα, το 2018.

Ο κορωνοϊός WIV1 στάλθηκε από το εργαστήριο της Γουχάν, που το FBI πιστεύει ότι προκάλεσε την πανδημία του Covid, και δοκιμάστηκε σε νυχτερίδες που αποκτήθηκαν από έναν ζωολογικό κήπο του Μέριλαντ.

Η έρευνα – που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα από μια ομάδα εκστρατείας – διαπίστωσε ότι ο νέος ιός δεν θα μπορούσε να προκαλέσει μια «ισχυρή μόλυνση».

Αλλά η έρευνα είναι περισσότερο απόδειξη των δεσμών μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του εργαστηρίου της Γουχάν, καθώς και της χρηματοδότησης έρευνας για επικίνδυνους ιούς σε όλο τον κόσμο.

Η εργασία “SARS-Like Coronavirus WIV1-CoV Does Not Repplication in Egyptian Fruit Bats” δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Viruses το 2018. Η μελέτη επισημάνθηκε για πρώτη φορά από την DRASTIC, μια ομάδα ακτιβιστών στο Διαδίκτυο που ερευνά την προέλευση του Covid-19 και τη θεωρία διαρροής εργαστηρίου.

Η ομάδα White Coat Waste Project χρησιμοποιεί τώρα τον νόμο περί ελευθερίας της πληροφόρησης για να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πείραμα.

Το White Coat Waste Project είναι ένας παρατηρητής που αγωνίζεται να σταματήσει να στέλνονται αμερικανικά δολάρια φορολογουμένων πολιτών στο εξωτερικό για τη χρηματοδότηση ερευνών για επικίνδυνους ιούς.

Το πείραμα του 2018 διεξήχθη στα εργαστήρια Rocky Mountain Laboratories του NIH στη Μοντάνα, τα οποία επιβλέπονταν από τον Φάουτσι, πρώην διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων. Η έρευνα ήταν μια κοινή επιχείρηση μεταξύ των εργαστηρίων Rocky Mountain Laboratories του NIH και του συνεργάτη του Ινστιτούτου Ιολογίας της Γουχάν, Ραλφ Μπάρικ, του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας.

Οι επιστήμονες έλαβαν 12 αιγυπτιακές φρουτοφάγες νυχτερίδες από έναν ζωολογικό κήπο του Μέριλαντ και τις εμβολίασαν με τον κορωνοϊό WIV1, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε κινεζικές νυχτερίδες του πετάλου. Έκαναν εξετάσεις στα ζώα καθημερινά και μετρούσαν πράγματα όπως το σωματικό βάρος και τη θερμοκρασία. Οι επιστήμονες πήραν επίσης δείγματα από τη μύτη και το λαιμό των νυχτερίδων.

Την τρίτη, έβδομη και 28η ημέρα, τέσσερις από τις νυχτερίδες υποβλήθηκαν σε ευθανασία και η καρδιά, το συκώτι, τα νεφρά, η σπλήνα, η κύστη, τα αναπαραγωγικά όργανα, τα μάτια και ο εγκέφαλός τους συλλέχθηκαν για ανάλυση. Οι επιστήμονες ανέλυσαν επίσης τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και τα αντισώματα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κορωνοϊός WIV1 δεν προκάλεσε «ισχυρή μόλυνση» και «παρατήρησαν πολύ περιορισμένα στοιχεία αναπαραγωγής του ιού».

Οι νυχτερίδες είχαν σταλεί από έναν ζωολογικό κήπο του Μέριλαντ στις εγκαταστάσεις της Μοντάνα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του επιμελητή και διευθυντή υγείας των ζώων του ζωολογικού κήπου, ο οποίος είχε εργαστεί προηγουμένως στα εσωτερικά εργαστήρια δοκιμών σε ζώα στο NIH από το 2003 έως το 2012, είπε το WCW.

Το Catoctin Wildlife Preserve (CWP), που βρίσκεται στο Θέρμοντ, του Μέριλαντ, λιγότερο από 15 λεπτά από το Camp David, έχει ιστορικό παραβιάσεων της καλής διαβίωσης των ζώων και του έχει επιβληθεί πρόστιμο 12.000 δολαρίων το 2012 για κακή και επικίνδυνη στέγαση ζώων και ανεπαρκή φροντίδα.

Τα αρχεία δείχνουν ότι το καταφύγιο περιείχε 523 ομοσπονδιακά ελεγχόμενα ζώα από τον Απρίλιο του 2023, συμπεριλαμβανομένων 241 νυχτερίδων, εκ των οποίων οι 41 ήταν αιγυπτιακές φρουτοφάγες νυχτερίδες.

Ένας επισκέπτης άφησε μια κριτική τον περασμένο μήνα: «Πώς είναι νόμιμο αυτό το μέρος; Έφυγα με την καρδιά συντετριμμένη και λυπημένη. Τα έγκλειστα μέρη είναι τόσο μικρά και δεν είναι καλά διατηρημένα. Αυτό το μέρος είναι τόσο απεριποίητο. Είναι απαίσιο. Πρέπει να κλείσει. Μπορείτε να δείτε τον πόνο στα μάτια αυτών των ζώων. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το μέρος. Αυτό δεν είναι καταφύγιο. Είναι ένα μέρος όπου τα ζώα στέλνονται για να υποφέρουν και να εκτίθενται στους ανθρώπους. Αηδιαστικό».

Παρά την έλλειψη μετάδοσης στις νυχτερίδες το 2018, παρόμοιες επικίνδυνες έρευνες για ιούς που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια άλλη πανδημία συνεχίζονται σε όλο τον κόσμο εδώ και χρόνια.

Και ενώ υπάρχει συζήτηση σχετικά με το εάν η πανδημία ξεκίνησε επειδή ένας ιός μεταπήδησε από τα ζώα στους ανθρώπους ή διέρρευσε από ένα εργαστήριο στην Κίνα, η θεωρία της διαρροής εργαστηρίου είναι αυτή που προσυπογράφουν τώρα το FBI και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Πριν μια βδομάδα, δημοσίευμα της Daily Mail αποκάλυπτε ότι Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν ιούς που δεν είχαν ξαναδεί να κρύβονται σε ένα τροπικό νησί και προειδοποίησαν ότι θα μπορούσαν να μολύνουν ανθρώπους.

Ερευνητές που επιφορτίστηκαν με την προετοιμασία του κόσμου για τη μελλοντική πανδημία πήραν σχεδόν 700 δείγματα από τρωκτικά που ζούσαν στη Χαϊνάν, λίγο έξω από τη νότια ακτή της Κίνας.

Οκτώ νέοι ιοί – συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον Covid – αποκαλύφθηκαν στην έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση.

Οι ειδικοί είπαν ότι τα παθογόνα που ανακαλύφθηκαν είχαν «μεγάλη πιθανότητα» να μολύνουν τους ανθρώπους εάν περάσουν ποτέ το φράγμα των ειδών. Ως αποτέλεσμα, ζήτησαν περαιτέρω πειράματα με τους ιούς για να προσδιορίσουν ακριβώς ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις τους στον άνθρωπο.

Με πληροφορίες από Daily Mail