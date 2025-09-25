Ανησυχία και αντιδράσεις προκαλούν οι υβριδικές επιθέσεις με drones σε αρκετά Ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με τελευταίο παράδειγμα τα 4 αεροδρόμια της Δανίας, που μπήκαν χθες στο στόχαστρο. Είχαν προηγηθεί ανάλογες υβριδικές επιθέσεις στα αεροδρόμια του Χίθροου, του Βερολίνου και των Βρυξελλών.

Στη Δανία ένα από τα αεροδρόμια, που έκλεισαν την νύχτα, στο Άαλμποργκ, βρίσκεται κοντά σε στρατιωτική βάση, ενώ και μια δεύτερη αεροπορική βάση στο Skrydstrup ανέφερε δραστηριότητα drone. Εκεί βρίσκεται μέρος του στόλου των F-16 και F-35 της Δανίας.

Drones spotted over four Denmark airports, causing temporary closures

➡️ https://t.co/42BWdai4mD pic.twitter.com/ACiAz9p7bR — FRANCE 24 English (@France24_en) September 25, 2025

Το περιστατικό στην Κοπεγχάγη είχε ήδη σημάνει συναγερμό και ώθησε την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, να μιλήσει για «τη σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της Δανίας μέχρι σήμερα».

NEW DRONE VIDEO Aalborg DENMARK. VIDEO CREDIT: @MSchieller69609 🙏 Video of unauthorised drone activity near airport. pic.twitter.com/luxZmEC7j9 — wow (@wow36932525) September 24, 2025

Συνέντευξη Τύπου από τον Δανό Υπουργό Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε από τη μεριά του σε συνέντευξη Τύπου σήμερα ότι οι θεάσεις των drones υποδηλώνουν ότι πίσω από αυτές κρύβεται ένας επαγγελματίας. Τόνισε ότι φαίνεται να είναι κάτι συστηματικό και το περιέγραψε ως υβριδική επίθεση. Είπε ακόμη ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την ικανότητα να καταρρίπτουν drones, αλλά ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας σε αυτό το στάδιο.

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση την Παρασκευή σε επίπεδο Ε.Ε. για να συζητηθεί ο τρόπος βελτίωσης και ενίσχυσης της ετοιμότητας έναντι των drones σε ολόκληρη την ήπειρο.

“I consider this a serious attack on critical infrastructure in Denmark,” Danish Prime Minister Mette Frederiksen said after several unidentified drones forced the closure of Copenhagen and Oslo airports, delaying more than 100 flights. https://t.co/dh6KB9W6kY pic.twitter.com/jNqx6K9Aht — DW News (@dwnews) September 24, 2025

Η Κομισιόν, αρκετά κράτη μέλη καθώς και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το BBC.

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Θόρκλιντ Φοντζ δήλωσε με τη σειρά του ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την αστυνομία να διερευνήσει κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακαλύψουν ποιος έστειλε τα drones και για ποιο λόγο.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ρωσική εμπλοκή

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τέθηκε το ερώτημα περί ρωσικής εμπλοκής και ο υπουργός Άμυνας απάντησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την εισβολή των drones.

Όσον αφορά το γιατί δεν καταρρίφθηκαν τα drones, ο αρχηγός στρατού Michael Hyldgaard απάντησε ότι έγινε αξιολόγηση και τα drones δεν καταρρίφθηκαν για λόγους ασφαλείας του πληθυσμού. Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις προβαίνουν σε συνεχείς αξιολογήσεις.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι τα τελευταία drones εκτοξεύθηκαν «τοπικά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό διαφέρει από προηγούμενα περιστατικά. Σημείωσε επίσης ότι, αν και το υπουργείο Άμυνας δεν γνωρίζει προς το παρόν από πού εκτοξεύθηκαν τα drones, τόνισε ότι «δεν προήλθαν από μεγάλη απόσταση».

Στο μεταξύ, δημοσιογράφοι ρώτησαν για το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο δρομολογεί μια σοβαρή συζήτηση με τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας. Ο ίδιος πρόσθεσε όμως ότι έχει γίνει επικοινωνία με το ΝΑΤΟ.