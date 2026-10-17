Νέες καυτές αποκαλύψεις με καταγγελίες «φωτιά», για την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πραγματοποίησε ο δικηγόρος και δωρητής του κινήματος MAGA Έρικ Ντίτερς, όπως είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες.

Αυτή τη φορά το έπραξε μέσω μιας συνέντευξης που πήρε από τον Τζόναθαν Κονσταντίν, πρόεδρο του ελληνικού παραρτήματος των «Republicans Overseas».

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεών του, βρίσκονται ο στενός συνεργάτης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Χρήστος Μαραφάτσος, καταγγελίες για χρηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυρισμοί για διασυνδέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της πρώην πρέσβεως των ΗΠΑ με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ακόμη και για χρήση κοκαΐνης από άτομα του στενού της περιβάλλοντος στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των δύο ανδρών.

Ο Έρικ Ντίτερς, είναι το πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο των αποκαλύψεων που προηγήθηκαν της αποπομπής της Γκιλφόιλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο οποίος καταγγείλει ότι η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα του ζήτησε να καλύψει προσωπικό λογαριασμό πιστωτικής κάρτας της ύψους 100.000 δολαρίων, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ ο Έρικ Ντίτερς έχει καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον της.

Στην τηλεφωνική συνομιλία – συνέντευξη του Έρικ Ντίτερς με τον Τζόναθαν Κονσταντίν, δικηγόρο και Αμερικανό πολίτη, ο οποίος από το 2019 βρίσκεται στην ηγεσία του ελληνικού παραρτήματος της οργάνωσης «Republicans Overseas», ο τελευταίος υποστήριξε ότι η οργάνωσή του έχει συγκεντρώσει περίπου 20.000 σελίδες εγγράφων και στοιχείων, σχετικά με την Γκιλφόιλ και τις δραστηριότητες προσώπων του περιβάλλοντός της.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για ό,τι έκανε»: Ένας Ρεπουμπλικανός ηγέτης στην Ελλάδα αποκαλύπτει στον Έρικ Ντίτερς τι είδε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

🚨”There’s No Defense for What She Did”: A Republican Leader in Greece Tells Eric Deters What He Saw of Kimberly Guilfoyle https://t.co/Qs10B7cuc0 — Eric Deters (@bulllaw) October 16, 2026

Ο Χρήστος Μαραφάτσος και ο ρόλος του

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρίσκεται ο Χρήστος Μαραφάτσος, τον οποίο ο Κονσταντίν περιγράφει ως τον άνθρωπο που απέκτησε ιδιαίτερα στενή σχέση με την Γκιλφόιλ και φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος στις επαφές της με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο Κονσταντίν αμφισβήτησε την πολιτική διαδρομή του Μαραφάτσου στον χώρο των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας ότι είχε δημιουργήσει την ιστοσελίδα «Greeks for Trump» χωρίς, κατά τον ισχυρισμό του, να υπάρχει επίσημη σύνδεση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ισχυρίζεται μάλιστα ότι δωρεές που συγκεντρώνονταν μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας κατέληγαν σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Μαραφάτσου, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει περαιτέρω στοιχεία.

Κατά τον Κονσταντίν, ο Μαραφάτσος παρουσιάστηκε στην Γκιλφόιλ ως πρόσωπο που μπορούσε να της ανοίξει πόρτες στην Ελλάδα και στη συνέχεια απέκτησε σημαντική πρόσβαση στο περιβάλλον της, παρότι είχε προηγουμένως βρεθεί στη χώρα καταγωγής του μόλις 2-3 φορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εταιρεία lobbying Catalyst, την οποία ισχυρίζεται ότι ίδρυσε ο Μαραφάτσος μετά την επιλογή της Γκιλφόιλ για τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Κονσταντίν κατηγόρησε τον Μαραφάτσο ότι χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη εταιρική δραστηριότητα ως μηχανισμό διακίνησης χρημάτων προς την πρώην πρέσβη, χαρακτηρίζοντάς τον «bagman», δηλαδή πρόσωπο που λειτουργεί ως ενδιάμεσος για τη μεταφορά χρημάτων.

Chairman Of Republicans Overseas Greece Alleges Guilfoyle Received $ 3Million+ In Bribes https://t.co/z7tXH54w7c — Eric Deters (@bulllaw) October 16, 2026

Οι καταγγελίες για πληρωμές έως 2 εκατομμύρια δολάρια

Ένα από τα πιο σοβαρά σημεία της συνέντευξης αφορά τα ποσά που, σύμφωνα πάντα με τον Κονσταντίν, φέρεται να κατέληξαν στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προσώπων του περιβάλλοντός της.

Αναφερόμενος στον όμιλο Aktor και στις σχέσεις του με τον Μαραφάτσο, υποστήριξε ότι ενώ σε δημοσιευμένα στοιχεία εμφανίζεται ποσό 400.000 δολαρίων, άλλα δεδομένα που, όπως ισχυρίζεται, διαθέτει η οργάνωσή του ανεβάζουν το συνολικό ποσό στην περιοχή των 1,5 έως 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μέρος των χρημάτων περνούσε μέσω ενδιάμεσων και κατέληγε στην πρώην πρέσβη, κάνοντας ευθέως λόγο για δωροδοκίες.

Ο Κονσταντίν αναφέρθηκε, επίσης, σε άλλες εταιρείες που, όπως ισχυρίστηκε, χρησιμοποιούνταν για τη διοχέτευση χρημάτων, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για ετήσιες πληρωμές της τάξης των 40.000 δολαρίων σε εταιρεία την οποία χαρακτήρισε βιτρίνα κινεζικών συμφερόντων.

Ισχυρισμοί για σχέσεις της Γκιλφόιλ με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας

Ακόμη σοβαρότερες είναι οι καταγγελίες του Κονσταντίν σχετικά με πιθανές διασυνδέσεις του περιβάλλοντος της Γκιλφόιλ με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

Ο επικεφαλής των «Republicans Overseas» στην Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι ο Χρήστος Μαραφάτσος είχε φοιτήσει στο Ινστιτούτο Κομφούκιος, όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, το οποίο -όπως υποστήριξε- είναι μέρος όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στρατολογεί πράκτορες.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο Μαραφάτσος ταξίδεψε αργότερα στην Κίνα και ότι η ερευνητική ομάδα του έχει εντοπίσει σχετικό φωτογραφικό υλικό, το οποίο είχε διαγράψει ο Μαραφάτσος.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει τον Μαραφάτσο πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο Κονσταντίν προχώρησε και σε μία ακόμη καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι ο Μαραφάτσος είχε αποκτήσει πρόσβαση στο απόρρητο τηλέφωνο της Γκιλφόιλ και απαντούσε σε μηνύματα που προορίζονταν για την ίδια.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η οργάνωσή του είχε στείλει στην τότε πρέσβη εκθέσεις που αφορούσαν τη διείσδυση πρακτόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στην αμερικανική πρεσβεία και στα προξενεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Όπως ισχυρίστηκε, κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι τις επικοινωνίες αυτές δεν τις διαχειριζόταν πλέον η ίδια η Γκιλφόιλ , αλλά ο Χρήστος Μαραφάτσος.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι όλη η τεκμηρίωση και οι εκθέσεις που στέλναμε διαβάζονταν από έναν πράκτορα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος», υποστήριξε.

Επικαλέστηκε μάλιστα γραπτό μήνυμα που αποδίδει στην Γκιλφόιλ , στο οποίο εκείνη φέρεται να αναφέρει: «Ο Χρήστος Μαραφάτσος είναι ο άνθρωπός μου για τα πάντα».

Greek Whistleblower Alleges Kimberly Guilfoyle Gave Access To Her Classified Phone https://t.co/Lp9BSJu5m7 — Eric Deters (@bulllaw) October 16, 2026

Η σύνδεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Στη συνέχεια, ο Τζόναθαν Κονσταντίν προχώρησε σε καταγγελίες για σχέσεις επιχειρηματικών συμφερόντων με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Όταν ρωτήθηκε ευθέως από τον Ντίτερς εάν οι εκθέσεις της οργάνωσής του υποστηρίζουν ότι η Γκιλφόιλ συνεργαζόταν με πρόσωπα που συνδέονται με αυτούς τους δύο μηχανισμούς, απάντησε καταφατικά, ισχυριζόμενος ότι «οι Φρουροί της Επανάστασης και το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχουν άμεση πρόσβαση στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ».

Greek Whistleblower Claims Reports Show She Has Ties To The CCP And IRGC https://t.co/AbioF4jI14 — Eric Deters (@bulllaw) October 16, 2026

Οι ισχυρισμοί των Ντίτερς και Κονσταντίν για χρήση κοκαΐνης από άτομα του περιβάλλοντός της

«Ένα από τα πράγματα που μου μετέφερες ως γεγονός είναι ότι όλοι γνωρίζετε ως γεγονός, πως η κοκαΐνη είναι το ναρκωτικό της επιλογής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ως πρέσβεως στην Αθήνα. Θα ήθελα να το μοιραστείς μαζί μας», λέει στον Κονσταντίν ο Έρικ Ντίτερς.

«Είχαμε πολλά παράπονα από υπαλλήλους. Γινόταν χρήση από αρκετό κόσμο. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ είχε μια σειρά από περίεργους ανθρώπους εκεί πάνω και δεν μιλάω μόνο για τον τρανσέξουαλ στιλίστα της. Νομίζω ότι το όνομά του ήταν Τράνσι Τζέιμς, αλλά είχε μια ολόκληρη ομάδα πολύ περίεργων ανθρώπων που όντως έκαναν χρήση. Έχουμε ενδείξεις για το ποιος ήταν ο προμηθευτής», απαντάει ο Κονσταντίν.

Whistleblower Claims Cocaine Was Kimberly Guilfoyle’s Drug Of Choice As Ambassador Of Greece https://t.co/gkXDcWtUQZ — Eric Deters (@bulllaw) October 16, 2026

Οι 20.000 σελίδες με στοιχεία και τα ερωτήματα που παραμένουν

Ο Κονσταντίν υποστήριξε ότι το υλικό που έχει συγκεντρώσει η οργάνωσή του για την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα ξεπερνά τις 20.000 σελίδες.

Ανέφερε επίσης ότι σχετικές εκθέσεις έχουν διαβιβαστεί σε στελέχη των Ρεπουμπλικανών, σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και σε υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξε, υπήρξε ενδιαφέρον από ορισμένους αποδέκτες, αλλά όχι η ανταπόκριση που εκείνος περίμενε.

Οι νέες αυτές καταγγελίες βγαίνουν στη δημοσιότητα λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, στον απόηχο των δημοσιευμάτων του Ντίτερς για οικονομικές δοσοληψίες και τις σχέσεις της με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Βέβαια οι εξαιρετικής σοβαρότητας καταγγελίες των δύο ανδρών, Έρικ Ντίτερς και Τζόναθαν Κονσταντίν στη διάρκεια της συνέντευξης, αποτελούν προσωπικές τους θέσεις και απόψεις που χρήζουν τεκμηρίωσης και περαιτέρω αποδείξεων, καθώς δεν αποδεικνύουν από μόνες τους, όλα όσα καταγγέλλονται, περί δωροδοκίας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ , διασυνδέσεών της με το ΚΚ της Κίνας και τους IRGC, πολύ δε περισσότερο όσα ειπώθηκαν στο χαρακτηριστικό απόσπασμα για τη χρήση κοκαΐνης από άτομα του περιβάλλοντός της.

Ολόκληρη η συνομιλία – συνέντευξη των Έρικ Ντίτερς και Τζόναθαν Κονσταντίν