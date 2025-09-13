Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες και σε ζωντανή μετάδοση από το στούντιο του συζύγου της, δίπλα στην άδεια καρέκλα του, απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του αλλά και στους εχθρούς του:

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε κάνει», δήλωσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός ακτιβιστή που εκπροσωπούσε τις συντηρητικές αξίες της νέας γενιάς και ήταν κοντά στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του σε πανεπιστημιακή εκδήλωση στη Γιούτα.

Η επίθεση, που συγκλόνισε τους Αμερικανούς και ειδικά την πολιτική σκηνή της χώρας, είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε στον λαιμό.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ύποπτος για τη δολοφονία, 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη μετά από 33 ώρες ανθρωποκυνηγητού.

Οι αρχές της Γιούτα, επιβεβαιώνοντας την σύλληψη, ανέφεραν ότι η έρευνα συνεχίζεται και οι λόγοι πίσω από τη δολοφονία παραμένουν ασαφείς, αν και φαίνεται να υπάρχουν αντιφασιστικά μηνύματα σε αποδεικτικά στοιχεία, που βρέθηκαν στο σημείο του εγκλήματος.

Η Έρικα Κερκ, συγκινημένη, ευχαρίστησε τους πρώτους ανταποκριτές, το προσωπικό του συζύγου της και τους φίλους της οικογένειας, αλλά και τον Πρόεδρο Τραμπ, με τον οποίο ο Τσάρλι Κερκ διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Χαρακτηριστικός ο τίτλος της εφημερίδας Daily Mail : « Δεν έχουν ιδέα τι έκαναν», δηλώνει συντετριμμένη η Έρικα που ξεσπά σε δάκρυα, την ώρα που αποτίει φόρο τιμής στο σύζυγό της, μετά τον μοιραίο πυροβολισμό – ορκίζεται να συνεχίσει την αποστολή του.

«Η φωνή του συζύγου μου δεν θα σιγήσει ποτέ», τόνισε, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την αμέριστη αγάπη του Τσάρλι για τα δύο τους παιδιά και για εκείνη.

«Ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του και με αγαπούσε με όλη του την καρδιά. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Συνεχίζοντας η Έρικα, αν και βαθιά πληγωμένη, δήλωσε πως η αποστολή του Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει, και ότι οι περιοδείες του σε πανεπιστήμια και το podcast του θα συνεχιστούν, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί.

Το μήνυμά της προς τους «κακούς» ήταν σαφές και έντονο:

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε προκαλέσει. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή. Εσείς δεν ξέρετε τι ακριβώς έχετε απελευθερώσει. Αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, τότε δεν έχετε ιδέα».

Η Έρικα, η οποία είναι και επιχειρηματίας, πρώην Μις Αριζόνα και ηθοποιός, εξήγησε με συγκίνηση πώς προσπαθεί να εξηγήσει στον τρίχρονο και στον ενός έτους γιο τους, την απώλεια του πατέρα τους.

Ενώ προσπαθεί να βρει τις σωστές λέξεις, είπε στην κόρη τους: «Μην ανησυχείς, μωρό μου. Ο μπαμπάς είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού».

Όπως και πριν, η Έρικα έχει κρατήσει μακριά τα παιδιά της από τα φώτα της δημοσιότητας, και δεν δημοσιεύει εικόνες που δείχνουν τα πρόσωπα τους.

Παρά το σοκ και τον πόνο, η ίδια προσδιόρισε τον θάνατο του συζύγου της ως έναν αγώνα που δεν τελείωσε, αλλά μόλις ξεκίνησε.

Η σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, που εντοπίστηκε και παραδόθηκε στις αρχές μετά τη βοήθεια μελών της οικογένειάς του, δεν έχει ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη φονική επίθεση.

Ωστόσο, οι αρχές ανακάλυψαν αντιφασιστικά μηνύματα χαραγμένα σε φυσίγγια και κάλυκες στο σημείο του εγκλήματος, κάτι που εντείνει τις υποθέσεις για τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, και παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποκαλύψουν την πλήρη αλήθεια πίσω από το έγκλημα.