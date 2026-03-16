Σε πόλη – φάντασμα έχει εξελιχθεί το Ντουμπάι. Οι πολυσύχναστες αγορές, οι παραλίες και οι παραλιακοί δρόμοι του έχουν ερημώσει, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που συνήθως ο τουρισμός «ανθίζει» στον προορισμό αυτό.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν έχουν διαταράξει τις αεροπορικές μετακινήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ενώ οι επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους που στοχεύουν σε τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πλήξει την εικόνα της χώρας ως «ενός από τους ασφαλέστερους προορισμούς της περιοχής».

Ως αποτέλεσμα, ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές του Ντουμπάι – συμπεριλαμβανομένης της παραθαλάσσιας αγοράς Al Seef, κατά μήκος του Dubai Creek και των παραλιών κοντά σε πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Burj Al Arab — έχουν δεχτεί πολύ λιγότερους επισκέπτες από το συνηθισμένο.

Το πρακτορείο AP δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν σχεδόν άδειες αγορές, ήσυχες βεράντες εστιατορίων και παραλίες με ελάχιστους επισκέπτες, την ώρα που ο τουριστικός τομέας του Ντουμπάι «αιμορραγεί» από τις επιπτώσεις της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

