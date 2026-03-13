Άδειασε το Ντουμπάι από ομογενείς, πλούσιους επιχειρηματίες και τις χιλιάδες influencers, καθώς το Ιράν σφυροκοπά αδιάκοπα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κάποτε ήταν ο επίγειος παράδεισος που προσέλκυε αμέτρητο κόσμο για την κοσμοπολίτικη και τη χλιδάτη του ζωή. Τώρα μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, μόνο οι καμήλες έμειναν πίσω.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπολύουν ασταμάτητα βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε βάρος των ΗΑΕ, τα οποία ο στρατός προσπαθεί να αναχαιτίσει.

Δείτε εικόνες από τον παράδεισο που έχασε την αίγλη του:

Στόχοι του Ιράν αποτελούν λαμπεροί ουρανοξύστες και πεντάστερα ξενοδοχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι χτύπησαν ακόμη και το παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Fairmont στο Παλμ Τζουμέιρα.

Οι πολυσύχναστες παραλίες και τα μπαρ, που συνήθως ήταν γεμάτα από κόσμο, έχουν εκκενωθεί.

Πηγή: Daily Mail