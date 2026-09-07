Νέο γύρο αυστηρών προειδοποιήσεων με αποδέκτες όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να αναμειχθούν στα εσωτερικά της χώρας του, εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του υπουργικού συμβουλίου.

Ανεβάζοντας τους τόνους, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε πως η Άγκυρα δεν προτίθεται να δείξει ανοχή απέναντι σε κινήσεις που στρέφονται κατά των συμφερόντων της στην ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριστικά, υπογράμμισε:

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας».

Αιχμές για την ισχύ της Τουρκίας

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για τη γεωπολιτική και στρατιωτική ενίσχυση της χώρας του, επισημαίνοντας ότι καμία αντίδραση δεν πρόκειται να ανακόψει τους σχεδιασμούς του:

«Δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ερντογάν χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό εθνικιστικής ρητορικής και διπλωματικού τελεσιγράφου. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της», ενώ κατέληξε στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα σε συμμάχους και αντιπάλους, δηλώνοντας με νόημα πως «όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν».