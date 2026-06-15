Θετικό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Άγκυρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε επίσημα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Μέσα από μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Τούρκος ηγέτης εξέφρασε την ειλικρινή του ελπίδα ότι η είδηση αυτή, την οποία η διεθνής κοινότητα περίμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός μόνιμου περιβάλλοντος ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

«Ειλικρινά ελπίζω ότι αυτή η είδηση, την οποία ολόκληρος ο κόσμος χρειάζεται εδώ και καιρό, θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός διαρκούς περιβάλλοντος ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή μας» ανέφερε στο X.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε επίσης όλες τις πλευρές να «αποφύγουν τη ρητορική, τις προκλήσεις και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τις εντάσεις ενόψει της υπογραφής της συμφωνίας, και να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι σε πιθανές ενέργειες δολιοφθοράς».