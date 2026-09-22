Σειρά μηνυμάτων για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, αλλά και τη Μέση Ανατολή έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας, απαιτώντας τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στο Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, ενώ προειδοποίησε την Ευρώπη πως η άμυνά της εξαρτάται άμεσα από την Τουρκία.

Το κάλεσμα για το Αιγαίο και η εμμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρύτερη περιοχή, ο Ερντογάν έθεσε το πλαίσιο των προθέσεών του, δηλώνοντας: «Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο». Στο ίδιο πνεύμα, επανέφερε την πάγια τουρκική πρόταση για μια περιφερειακή συνδιάσκεψη (με τη συμμετοχή και των Τουρκοκυπρίων), σημειώνοντας: «Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνω σήμερα για ακόμη μία φορά την έκκληση που έχω απευθύνει στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Όσον αφορά το Κυπριακό, παρέμεινε απολύτως αδιάλλακτος στη γραμμή των δύο κρατών, απαιτώντας την «κυριαρχική ισότητα» του ψευδοκράτους. «Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει με μια ευθεία προτροπή προς τον ΟΗΕ: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψει μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις».

Σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ: «Γενοκτονική νοοτροπία»

Το πλέον οξύ τόνο της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος τον επιφύλασσε για το Ισραήλ, αναδεικνύοντας το παλαιστινιακό ζήτημα σε κεντρικό άξονα της παρέμβασής του. Περιγράφοντας τη Γάζα ως «το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο» και ένα «απάνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωσης», μίλησε ανοιχτά για ισραηλινή κρατική τρομοκρατία.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει. Η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας είναι εξαιρετικά σοβαρή», υπογράμμισε. Απευθυνόμενος στο θυμικό της διεθνούς κοινότητας, πρόσθεσε: «Κανένας άνθρωπος που έχει μέσα του ανθρωπιά, έλεος και συμπόνια, κανένας άνθρωπος με αίσθημα δικαιοσύνης και συνείδηση, δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπροστά σε αυτή την εικόνα».

Παραθέτοντας τον τραγικό απολογισμό, ο οποίος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ξεπερνά τους 73.000 νεκρούς, ανέφερε: «Το τελευταίο διάστημα, 74.000 αδελφοί μας στη Γάζα έχουν πέσει θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Ο λαός της Γάζας εξακολουθεί να αναζητά τους αγαπημένους του κάτω από τα ερείπια. Ανασύρει τις σορούς των συζύγων, των παιδιών, των μητέρων και των πατέρων του. Αθώα παιδιά που έχασαν τα χέρια ή τα πόδια τους στις ισραηλινές επιθέσεις προσπαθούν να πάνε στο σχολείο και να κρατηθούν στη ζωή με ξύλινα προσθετικά μέλη».

Παράλληλα, ζήτησε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο Τελ Αβίβ, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες καταπνιγμού ενός παλαιστινιακού κράτους θα αποτύχουν. Εξέφρασε δε την αταλάντευτη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καλώντας τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη να το πράξουν άμεσα.

Το μήνυμα προς την Ευρώπη και η περιφερειακή ασφάλεια

Κλείνοντας τον κύκλο των γεωπολιτικών του παρεμβάσεων, ο Ερντογάν φρόντισε να υπενθυμίσει τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τις δυτικές συμμαχίες, προβάλλοντάς την ως προπύργιο ασφαλείας εν μέσω διεθνών κρίσεων και υπογραμμίζοντας τις αμυντικές της συμπράξεις με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

«Η Τουρκία, με την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία και την ανθεκτική στους κλυδωνισμούς οικονομία της, εξακολουθεί να αποτελεί μια νησίδα σταθερότητας εν μέσω των συγκρούσεων», υπερθεμάτισε, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στις Βρυξέλλες: «Το λέω ξεκάθαρα: δεν είναι δυνατόν μια Ευρώπη, από την αρχιτεκτονική ασφαλείας της οποίας αποκλείεται η Τουρκία, να γίνει ισχυρότερη και ασφαλέστερη».

Τέλος, αναφερόμενος στη σημασία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και τα Στενά του Ορμούζ, κατέληξε λέγοντας πως «πιστεύουμε πως πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας».