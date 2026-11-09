Στην πάγια αξίωση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών στην Κύπρο επέμεινε με κατηγορηματικό τρόπο ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για την αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, όπου παρέστη στις 8 Νοεμβρίου για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε το Κυπριακό «εθνική υπόθεση» για την Τουρκία, τονίζοντας πως η Άγκυρα απορρίπτει τα παραδοσιακά πλαίσια διαπραγμάτευσης και προκρίνει ως μοναδική ρεαλιστική διέξοδο τη διχοτόμηση.

Απόρριψη προηγούμενων μοντέλων και επιμονή σε «δύο κράτη»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι στο νησί υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες πραγματικότητες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές:

Αποτυχία διαπραγματεύσεων: Χαρακτήρισε τα μοντέλα επίλυσης που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν «σπατάλη χρόνου και ενέργειας» , υποστηρίζοντας ότι ναυάγησαν εξαιτίας μεθοδεύσεων.

Δύο λαοί και δύο κράτη: Δήλωσε ότι «πρέπει να αναγνωριστεί ως πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη», προσθέτοντας ότι η μη λύση δεν συνιστά λύση, και πως η Τουρκία υποστηρίζει σθεναρά τη διχοτομική φόρμουλα.

Έκκληση για διεθνή αναγνώριση και άρση του «αποκλεισμού»

Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τα υπόλοιπα κράτη να αναπτύξουν επίσημους δεσμούς με την αποσχιστική οντότητα στα κατεχόμενα:

«Καλώ όλα τα έθνη και ιδιαίτερα τους φίλους και αδελφούς μας, να αναγνωρίσουν την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψουν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της, προκειμένου να στηρίξουν μια διαρκή ειρήνη στο νησί της Κύπρου» , δήλωσε.

Επανέλαβε τις θέσεις που είχε διατυπώσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών περί «κυρίαρχης ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», ζητώντας παράλληλα να τερματιστεί ο διεθνής αποκλεισμός.

Προαναγγελία νέων διπλωματικών πρωτοβουλιών

Ο Ερντογάν κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία θα εντείνει τις ενέργειές της στη διεθνή σκηνή για την ενίσχυση της θέσης του ψευδοκράτους, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και έργα προβολής.

«Το Κυπριακό αποτελεί εθνική υπόθεση, την οποία θα συνεχίσουμε να προωθούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ας γίνει αυτό κατανοητό από όλους», ανέφερε ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις του.