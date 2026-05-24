Την ετοιμότητα της Τουρκίας να προσφέρει κάθε απαραίτητη υποστήριξη για την υλοποίηση μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με ηγέτες χωρών της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, το γραφείο του Τούρκου προέδρου, ο Ερντογάν υπογράμμισε κατά τις συνομιλίες αυτές, ότι μια συμφωνία που θα εγγυάται την απρόσκοπτη και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι καθοριστική.

Όπως επεσήμανε, μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα και θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία.