Την προσδοκία ότι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τις «υποσχέσεις που δόθηκαν», σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν.

«Κάναμε θετικά βήματα σχετικά με τα F-35 στις πρόσφατες συναντήσεις μας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν θα εκπληρωθούν και ότι θα έχουμε ισχυρό δυναμικό F-35», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος σύμφωνα με το CNN Turk.

Παράλληλα, σχολίασε πως «τα πράγματα πάνε καλά όσον αφορά τα Eurofighter. Έχουμε κάνει θετικά βήματα, τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και με τη Γερμανία», σημείωσε, ενώ ενημέρωσε επίσης ότι βρίσκονται σε συζητήσεις «με το Κατάρ και το Ομάν». «Μπορεί και να μπορέσουμε να αγοράσουμε μερικά από τα Eurofighters τους», όπως δήλωσε.

«Εάν μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες, θα δούμε θετικές εξελίξεις για τη χώρα μας», συμπλήρωσε.

«Επιπλέον, με τα βήματα που κάνουμε στην αμυντική βιομηχανία στη χώρα μας, η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί σημαντικές ευκαιρίες. Οι τεχνικές συζητήσεις και η πρόοδος είναι κρίσιμες», υπογράμμισε ο ίδιος.

Π.Π.

Πηγή: CNN TURK