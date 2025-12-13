Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ειρήνη δεν απέχει πολύ»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ». Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ