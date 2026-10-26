Σε νέες προκλητικές τοποθετήσεις αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα.

Πιο συγκεκριμένα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπεραμύνθηκε της συμφωνίας με την Τρίπολη, απορρίπτοντας πλήρως τις διεθνείς επικρίσεις και υποστηρίζοντας πως οι ενστάσεις που διατυπώνονται από ευρωπαϊκής πλευράς στερούνται ουσιαστικού ερείσματος.

Η αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών αντιδράσεων

Αναφερόμενος στην επικύρωση του αμφιλεγόμενου τουρκολιβυκού μνημονίου, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων διεθνών δρώντων, δεν διαθέτουν καμία νομική υπόσταση.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως με τη ρητορική αυτή, η τουρκική ηγεσία επιχειρεί να θωρακίσει πολιτικά τη συμφωνία, παρακάμπτοντας τις σαφείς ενστάσεις που εγείρονται βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Οι ίδιοι τονίζουν πως η τοποθέτηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη σταθερή γραμμή της γειτονικής χώρας, η οποία συνεχίζει να υπερασπίζεται ένα πλαίσιο οριοθέτησης που αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ο Ερντογάν επιχείρησε να παρουσιάσει τη στάση της χώρας του ως δήθεν αμυντική, ισχυριζόμενος πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη εις βάρος κανενός άλλου μέρους στη λεκάνη της Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς όσους, όπως ισχυρίστηκε, προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από τις περιφερειακές εξελίξεις. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η διεθνής κοινότητα οφείλει να σεβαστεί τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης, καθιστώντας σαφές πως η Άγκυρα προτίθεται να διατηρήσει αμετάβλητη τη στρατηγική της στην περιοχή.

«Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής ζωής της χώρας, το γεγονός ότι όσοι μας επέκριναν σφοδρά για το μνημόνιο, διερωτώμενοι “τι δουλειά έχουμε στη Λιβύη”, αναγνωρίζουν πλέον το δίκιο μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική, μοναδική μας πυξίδα είναι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Ακόμη κι αν χρειαστεί να πληρώσουμε τίμημα, δεν θα διστάσουμε ποτέ να κάνουμε ό,τι είναι σωστό και ωφέλιμο για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό», πρόσθεσε.