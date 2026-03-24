Στην κρίση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που προκαλούν οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Kατά τη συνεδρίαση υπογράμμισε τη δέσμευση της Άγκυρας για σταθερότητα και ειρήνη.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε λόγο για ψύχραιμη διαχείριση της κατάστασης, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε εντάσεις.

«Διαχειριζόμαστε αυτή τη διαδικασία με προσοχή, ψυχραιμία και σεβασμό στο πλαίσιο της αδελφοσύνης και των σχέσεων καλής γειτονίας», ανέφερε, προσθέτοντας πως η Τουρκία είναι «αποφασισμένη να μείνει εκτός αυτού του κύκλου φωτιάς», είπε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους κλιμάκωσης της σύρραξης, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να εξελιχθεί σε έναν πόλεμο φθοράς, μεταξύ των χωρών της περιοχής. Όπως είπε, οι συνέπειες του πολέμου δεν περιορίζονται στις υλικές καταστροφές, αλλά επηρεάζουν βαθιά και τις κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κίνδυνο επέκτασης της έντασης στα κράτη του Κόλπου, τονίζοντας ότι τα αντίποινα ενδέχεται να ενισχύσουν την οργή και να οδηγήσουν σε περαιτέρω διχασμό.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διακινείται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενέργειας, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις.

Επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ισραήλ, υποστήριξε ότι «το κόστος του πολέμου το πληρώνει ολόκληρος ο κόσμος», ενώ άσκησε προσωπική κριτική στον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας σε άμεσο τερματισμό των επιχειρήσεων.

Τέλος, απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης παύσης των εχθροπραξιών και ενίσχυσης της διπλωματίας. Όπως σημείωσε, η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται «με όλα τα μέσα» για την προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της σταθερότητας στην περιοχή.