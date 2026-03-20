Με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των HΠΑ – Ισραήλ, ο πρόεδρος της Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστειλε μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα κινητοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επαναφορά της σταθερότητας.

Συγκεκριμένα μιλώντας σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι στη Ριζούντα, τον τόπο καταγωγής του, ο Τούρκος πρόεδρος εστίασε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια.

«Η 28η Φεβρουαρίου σηματοδότησε την έναρξη επιθέσεων με επίκεντρο το Ιράν, με τις προκλήσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έχουν βαθύνει ακόμη περισσότερο την αστάθεια στην περιοχή μας. Ως Τουρκία επιστρατεύουμε όλα τα μέσα μας για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ηρεμίας, για την επανέναρξη του διαλόγου και της διπλωματίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υιοθέτησε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο απέναντι στο Ισραήλ, συνδέοντας τον πόλεμο με ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Η τρομοκρατία του Νετανιάχου συνεχίζει να απειλεί την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Στη Γάζα, το σιωνιστικό δίκτυο γενοκτονίας συνεχίζει να εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, να αφαιρεί ζωές και να διαπράττει καταστροφές και αυθαιρεσίες», τόνισε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμα ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.