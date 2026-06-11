Για δεύτερο εικοσιτετράωρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Τούρκος Πρόεδρος χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για την ισραηλινή ηγεσία και προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «λογοδοσία» για τις πράξεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε εκδήλωση για τα 158 χρόνια από την ίδρυση της Ερυθράς Ημισελήνου, ο Ερντογάν παρουσίασε το Ισραήλ ως εστία αστάθειας και βίας για την ευρύτερη περιοχή, επιρρίπτοντας ευθείες ευθύνες στην τρέχουσα ισραηλινή κυβέρνηση για την αιματοχυσία και τον διχασμό.

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν ανέφερε συγκεκριμένα: «Το Ισραήλ, υπό την παρούσα ηγεσία, έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής διχόνοιας, του οποίου η πρώτη ύλη είναι μόνο αίμα και δάκρυα, μόνο αστάθεια και χάος. Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας, σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα, θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχυσαν· η κραυγή των καταπιεσμένων, που κάνει τον ουρανό να τρέμει, αργά ή γρήγορα θα πιάσει τους τυράννους από το γιακά».

Ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς όσους εφαρμόζουν πρακτικές βίας και αυταρχισμού, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν: «Όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ, ας μην ξεχνούν ότι, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της Ιστορίας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό των Παλαιστινίων, συνεχίζοντας παράλληλα να διεκδικεί τη διεθνή λογοδοσία για τις εξελίξεις στη Γάζα.