Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε την Κυριακή το Ισραήλ και την Χαμάς «να υποστηρίξουν την ειρήνη» και να απόσχουν από το να βλάψουν τους αμάχους. «Δεν υπάρχει κανένα καλό στο (να επιτίθεται) σε άμαχους», είπε ο Ερντογάν καθώς ο πόλεμος μαίνεται γύρω από τη Γάζα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ηρεμίας στις μάχες μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων, αλλά πρόσθεσε ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί περιφερειακή ειρήνη.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσότερων συγκρούσεων και ζητημάτων στην Μέσης Ανατολής, και πρόσθεσε ότι είναι πλέον ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

