Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε πολυπληθή συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη πως το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, και επανέλαβε τη θέση του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

«Επαναλαμβάνω πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό (…). Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, ο Ερντογάν μιλά καθαρά επειδή η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα», είπε σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν στο παλιό αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι είναι «ο κύριος ένοχος για τις σφαγές στη Γάζα».

«Οι κύριοι ένοχοι για τις σφαγές στη Γάζα είναι οι Δυτικοί. Με την εξαίρεση ορισμένων συνειδήσεων που ύψωσαν τη φωνή, (αυτές) οι σφαγές είναι ολοκληρωτικά έργο της Δύσης», είπε ο Ερντογάν.

