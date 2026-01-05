«Ο Νικολάς Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του λαού μας», τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, του είπε πως η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί στο χάος. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας».

Ο Ερντογάν προειδοποίησε ότι η παραβίαση της κυριαρχίας των κρατών και του Διεθνούς Δικαίου μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιες επιπλοκές, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Υπήρξαν και θα υπάρξουν εκείνοι που θα θελήσουν να μας στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Όσοι μας στήνουν παγίδες, θα προσπαθήσουν να μας βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Δεν θα πέσουμε σε αυτά τα παιχνίδια.

Αυτό που θέλουν από εμάς οι εχθροί μας δεν είναι ούτε επαρχίες ούτε Διοικητικές Περιφέρειες. Θέλουν ευθέως το κεφάλι μας. Απέναντι σε όσους καραδοκούν, θα είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Όποιος στοχοποιεί τις κοινές μας αξίες δεν είναι φίλος του τουρκικού έθνους, αλλά εχθρός του», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.