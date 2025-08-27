Έχουν περάσει 954 χρόνια από την νίκη των Σελτζούκων Τούρκων, επί των Βυζαντινών το καλοκαίρι του 1071 και την εγκατάσταση τους στην Ανατολία, μια νίκη, που θεωρείται, ότι επέτρεψε την είσοδο των Τούρκων στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια, ο εορτασμός της επετείου της ιστορικής Μάχης του Μαντζικέρτ στις 26 Αυγούστου του 1071, γινόταν αιτία για προβολή ισχύος εκ μέρους της τουρκικής ηγεσίας, αλλά παράλληλα αφορμή για να προειδοποιήσει αντιπάλους και εχθρούς, να μη δοκιμάσουν την αντοχή της Τουρκίας.

Αιχμές κατά του Ισραήλ

Η φετινή ομιλία του Tούρκου προέδρου Ερντογάν πάντως, είχε έντονο το αίτημα της ειρήνης.

Η Τουρκία, είπε, «τάσσεται υπέρ της διαρκούς ειρήνης στην περιοχή και της επίλυσης των διαφορών μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου», επαναλαμβάνοντας ακόμα τη δέσμευση της Άγκυρας για τη δημιουργία μιας «Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία» – δηλαδή μιας Τουρκίας που θα έχει επουλώσει τις πληγές 40 χρόνων από το Κουρδικό, χρησιμοποιώντας ακριβώς τη διπλωματία και τον διάλογο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκφωνεί λόγο στην Άγκυρα:

Ο Ερντογάν δηλώνει πως στόχος είναι μία ειρήνη διαρκείας στην περιοχή. «Είμαστε υπέρ της εγκαθίδρυσης μίας διαρκούς ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή μας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Κανείς δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι εμείς, ως Τούρκοι, Άραβες και Κούρδοι, θα ζούμε δίπλα-δίπλα για πάντα σε αυτή τη γεωγραφία», είπε με έμφαση ο Ερντογάν, συμπληρώνοντας: «Θα είμαστε εδώ ακόμα και αφ’ ότου εκείνοι που τρέφονται με το αίμα των Μουσουλμάνων εξαφανιστούν από το προσκήνιο της ιστορίας».

Με αυτόν τον τρόπο άφησε σαφείς αιχμές κατά του νέου αντιπάλου της Τουρκίας, του Ισραήλ.

Προειδοποίηση προς το YPG

Ένα δεύτερο ηχηρό μήνυμα, μαζί και σοβαρή απειλή, αφορούσε το συριακό παρακλάδι του ΡΚΚ, το YPG, δηλαδή τις Μονάδες Προστασίας του Λαού, την ένοπλη κουρδική οργάνωση που δρα στη Συρία, στην αυτόνομη περιφέρεια βόρεια και ανατολικής Συρίας. Το YPG προτιμά την αυτονομία και τη συνεργασία με Αμερικανούς και Ισραηλινούς.

Η απειλή του Τούρκου προέδρου ήταν ξεκάθαρη:

«Η Τουρκία αποτελεί την εγγύηση της ασφάλειας των Κούρδων στη Συρία.

Όσοι στραφούν προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό θα κερδίσουν. Αλλά όσοι χάσουν τον δρόμο τους, θα ηττηθούν.

Εάν το σπαθί φύγει από τη θήκη του, δεν θα υπάρχει χώρος για λέξεις», είπε ο Ερντογάν και προέτρεψε το YPG να μην προσπαθήσει να βρει «νέα ξένα αφεντικά» στην περιοχή.

Πηγή: Deutche Welle