Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Σάββατο 6/12, με τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον στέλνει αντιφατικά μηνύματα για ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο κ. Ερντογάν τόνισε στον συνομιλητή του ότι είναι καθοριστικής σημασίας να διατηρηθεί ο δίαλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές, εκφράζοντας την ευχή «οι εντάσεις να αποκλιμακωθούν το συντομότερο δυνατό». Παράλληλα, επισήμανε πως η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, εκτιμώντας ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω πολιτικής συνεννόησης.

Από την πλευρά του Καράκας έγινε γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις απειλές που στρέφονται κατά της Βενεζουέλας και ειδικότερα για τη στρατιωτική κινητοποίηση και τις ενέργειες που, όπως αναφέρεται, υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Νικολάς Μαδούρο παρουσίασε αναλυτικά τη θέση της κυβέρνησής του, χαρακτηρίζοντας τις απειλές «παράνομες, δυσανάλογες, ανώφελες και υπερβολικές», ενώ τόνισε ότι το Καράκας συνεχίζει με αποφασιστικότητα την προσπάθεια για διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης, της ειρήνης και της πολιτικής σταθερότητας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε και η αναστολή των πτήσεων διεθνών αεροπορικών εταιρειών, έπειτα από ειδοποίηση της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας λόγω της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας γύρω από τη Βενεζουέλα. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη άμεσης επαναφοράς της αεροπορικής γραμμής Καράκας–Κωνσταντινούπολη–Καράκας μέσω της Turkish Airlines.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει κατακόρυφα την πίεση προς τη Βενεζουέλα, με ανάπτυξη αεροναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, με αεροπορικά πλήγματα κατά ταχύπλοων σκαφών που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά, επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 87 ανθρώπων.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά εξέδωσε ειδοποιήσεις προς τα πληρώματα πολιτικών αεροσκαφών, ενώ η απειλή στρατιωτικών επιθέσεων στο έδαφος της χώρας παραμένει διαρκώς στο τραπέζι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί σταθερά τη βενεζουελανική κυβέρνηση ότι βρίσκεται πίσω από δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που, όπως υποστηρίζει, πλημμυρίζει τις ΗΠΑ.

Το Καράκας απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις αυτές και υποστηρίζει ότι ο πραγματικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι η πολιτική ανατροπή και ο έλεγχος των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας από αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα.

Ωστόσο, την Τετάρτη ο πρόεδρος Μαδούρο γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, την οποία χαρακτήρισε «εγκάρδια», σημειώνοντας πως διεξήχθη σε κλίμα «σεβασμού».

Η Τουρκία διατηρεί σταθερά καλές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκεφθεί το Καράκας το 2018 για να στηρίξει ανοιχτά τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρνούνταν να αναγνωρίσουν την επανεκλογή του, κάνοντας λόγο για νοθεία.

Το τελευταίο διάστημα, Αμερικανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Μαδούρο ενδέχεται, σε περίπτωση πολιτικής ανατροπής, να αναζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία.

Χαρακτηριστική ήταν και η ανάρτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, προσκείμενου στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 29 Νοεμβρίου έγραψε ότι «στην Τουρκία και στο Ιράν είναι πολύ ωραία αυτή την εποχή», αφήνοντας υπαινιγμούς για το μέλλον του προέδρου της Βενεζουέλας.

Με πληροφορίες από: TRT World