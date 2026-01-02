Ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής και αναφερόμενος στις μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε: «Καθώς μπήκαμε στο Νέο Έτος γίναμε όλοι μαζί μάρτυρες μίας ιστορικής στιγμής πάνω στη γέφυρα του Γαλατά. Αυτό δείχνει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν είναι μόνοι».

Ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Την Δευτέρα θα έχουμε και πάλι επικοινωνία με τον κ. Τραμπ και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας καθώς και το θέμα της Παλαιστίνης. Τα έργα αυτού του Φαραώ που ονομάζεται Νετανιάχου δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Γιατί προκάλεσε την οργή πολλών αθώων ανθρώπων από 7- 70 ετών και η οργή τους δεν θα μείνει ατιμώρητη. Η κατάσταση αυτών των παιδιών μοιάζει με τις αυτοσχέδιες τέντες που παλεύουν μέσα στον άνεμο, την βροχή και την λάσπη».

«Θέλουμε να στείλουμε κοντέινερ, αλλά δεν μας επιτρέπουν. Έχουμε κοντέινερ αλλά δεν μπορούμε να τα στείλουμε. Με αυτά θα μπορούσαμε να σώσουμε τους αδερφούς μας στη Γάζα αλλά δεν μπορούμε. Αργά ή γρήγορα όμως θα τους γλιτώσουμε από αυτή τη δυστυχία».