Την ανάγκη περιφερειακής στήριξης για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου, από την Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στις κοινές του δηλώσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο Ερντογάν τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να «δυναμιτίσει» την ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Καμία λύση που δεν αντλεί δύναμη από τη βούληση και τις συνεισφορές των χωρών της περιοχής δεν μπορεί να είναι βιώσιμη», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Το μέτωπο κατά της ισραηλινής πολιτικής

Η Τουρκία, η οποία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και συνορεύει με το Ιράν, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι επιχειρεί να τορπιλίσει τη συμφωνία Ουάσινγκτον – Τεχεράνης, μια προσπάθεια στην οποία το Πακιστάν έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Παράλληλα, η Άνκαρα καταδικάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερντογάν δήλωσε: «Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να δυναμιτίσει τη συμφωνία (ΗΠΑ-Ιράν). Δεν πρέπει να επιτραπεί στη σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση, που είναι εθισμένη στον πόλεμο, να πνίξει ξανά τη γεωγραφία μας στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος».

Εμβάθυνση των σχέσεων Τουρκίας – Πακιστάν

Πέρα από τα γεωπολιτικά ζητήματα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε ως στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με το Ισλαμαμπάντ, με το βλέμμα στραμμένο στην επίτευξη εμπορικών συναλλαγών ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την ενέργεια και τις μεταφορές, τα κρίσιμα ορυκτά και την πληροφορική και την άμυνα.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αξιωματούχοι των δύο κρατών έδωσαν το «παρών» σε επιχειρηματικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, επεσήμανε την πρόθεση των τουρκικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε έργα στο Πακιστάν, μεταφέροντας την εγχώρια τεχνογνωσία, καθώς η χώρα βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού του τομέα της ηλεκτρικής της ενέργειας.