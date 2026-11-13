Ένα θρίλερ, που θα ζήλευαν οι σκηνοθέτες των αντίστοιχων κινηματογραφικών ταινιών, καθώς συνδυάζει εξωσυζυγικές σχέσεις, μυστικές υπηρεσίες και παράνομη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα ξεδιπλώνεται πίσω από την παραίτηση του ισχυρού άνδρα της τεχνητής νοημοσύνης, Τζένσεν Χουάνγκ προκαλώντας ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές.

Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Nvidia στη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης, αποχώρησε αναγκαστικά από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η παραίτησή του, με άμεση ισχύ, ήρθε ως αποτέλεσμα ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που ξέσπασε όταν αποκαλύφθηκε η ερωτική του σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ (γνωστή και ως Χουάνγκ Λε).

Και τρίτη εξωσυζυγική σχέση

Παράλληλα, φαίνεται πως ο … ερωτύλος Mr Nvidia διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με την αντιπρόεδρο της εταιρείας του και μία ακόμη υπάλληλό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, διατηρούσε στενή σχέση με μια δεύτερη εργαζόμενη στον κολοσσό κατασκευής τσιπ, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των γυναικών που φέρονται να είχαν ερωτική σχέση με το παντρεμένο στέλεχος και δισεκατομμυριούχο.

Το πρακτορείο Reuters επικαλείται δύο άτομα που γνωρίζουν για τη σχέση αυτή —η οποία δεν είχε γίνει προηγουμένως γνωστή— και η οποία ήρθε στο φως αφότου ο Huang αποχώρησε από τη θέση του, κατόπιν αποκαλύψεων για εμπλοκή του με δύο άλλες γυναίκες.

Το πρακτορείο ειδήσεων δεν κατονόμασε τη συγκεκριμένη εργαζόμενη, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της απέβησαν άκαρπες.

Ο 63χρονος Huang παραιτήθηκε χθες Πέμπτη, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία διατηρούσε σχέσεις και με την Kimberly Powell, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγείας, παράλληλα με την σχέση που παραδέχτηκε με την Alice Huang, για την οποία αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποψιάζονται ότι εργάζεται για το Πεκίνο.

Το δίκτυο των μικροτσίπ και οι υποψίες κατασκοπείας

Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου και εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ φέρεται να δρούσε ως πράκτορας του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας. Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις πληροφορίες που θέλουν τον ίδιο τον σύζυγό της να τη σύστησε στον επικεφαλής της Nvidia, αξιοποιώντας τις προσωπικές τους διασυνδέσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ασία.

Στο επίκεντρο της έρευνας —στην οποία εμπλέκεται πλέον και το FBI— βρίσκεται ένα δίκτυο εταιρειών (με κεντρικό ρόλο της Shanghai Century Litong) μέσω του οποίου φέρονται να διοχετεύθηκαν παράνομα στην Κίνα περίπου 240.000 προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia (H100, H200 και A100), συνολικής αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακάμπτοντας τους αυστηρούς αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών. Τα τσιπ αυτά φέρονται να κατέληξαν σε κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Alibaba και η Tencent.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές περί κινεζικής κατασκοπείας, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες εικασίες» και συκοφαντίες.

Ωστόσο, πηγή κοντά στο Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στην Daily Mail ότι επικρατούσε «χάος στο παρασκήνιο» στην Nvidia, προσθέτοντας ότι: «Έφερε [ο Τραμπ] κάποιον που είχε παραβιαστεί από Κινέζα κατάσκοπο σε άκρως απόρρητες ενημερώσεις; Αυτό είναι δυνητικά επικίνδυνο για παραπομπή. Ο Χουάνγκ μόλις έδωσε στους Δημοκρατικούς τεράστια πυρομαχικά».

Οι αποκαλύψεις που επιτάχυναν τις εξελίξεις

Αν και ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί για τις απόρρητες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας ήδη από τον περασμένο Μάιο, η κρίση κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ο ίδιος ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε με επιστολή του προς τους εργαζομένους ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του, ζητώντας συγγνώμη για την παραβίαση της εμπιστοσύνης της οικογένειας και της εταιρείας του.

Ωστόσο, η θέση του κατέστη μη βιώσιμη όταν ήρθαν στο φως νέες πληροφορίες —μεταξύ άλλων από το πρακτορείο Reuters— ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και με ανώτερο στέλεχος εντός της Nvidia. Μπροστά στον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης και εν μέσω μηνύσεων από μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο δρομολόγησε την απομάκρυνσή του, καθώς η μετοχή κατρακυλούσε και η αξία της εταιρείας μόλις το πρώτο 24ωρο που ξέσπασε το σκάνδαλο έχασε 190 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της.

Βουτιά στη Wall Street και η «επόμενη μέρα»

Η υπόθεση είχε πλέον αποκτήσει διαστάσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ την σφαίρα της ιδιωτικής ζωής του Χουάνγκ. Η σχέση του με την Αλις Χουάνγκ είχε προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, καθώς ο επικεφαλής της Nvidia είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις συζητήσεις για τις εξαγωγές αμερικανικών μικροτσίπ στην Κίνα, πιέζοντας υπέρ της διατήρησης της πρόσβασης στην κινεζική αγορά.

Οι στενές επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ είχαν επίσης αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπερασπιστεί δημόσια τον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον ικανό και έντιμο επιχειρηματία. Την Κυριακή αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε συζητήσει μαζί του για την Αλις Χουάνγκ. Oπως είπε, ο επικεφαλής της Nvidia τού είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα ήταν ύποπτη για κατασκοπεία.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν την παραίτηση του Χουάνγκ τον προέτρεψε να μείνει στη θέση του και να παλέψει για να ξεκαθαρίσει την υπόθεση.

Παρά ταύτα, το τετελεσμένο πλέον με την παραίτησή του δείχνει πως η υπόθεση ξεπερνά τα όρια των εξωσυζυγικών του σχέσεων, καθώς η αποχώρηση του Χουάνγκ ενδέχεται, να επηρεάσει και τη συζήτηση για την αμερικανική πολιτική στις τεχνολογικές εξαγωγές προς την Κίνα, καθώς αποχωρεί ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς υποστηρικτές της διατήρησης της πρόσβασης της Nvidia στην κινεζική αγορά.

Τα ηνία της εταιρείας αναλαμβάνει προσωρινά η επί σειρά ετών οικονομική διευθύντρια (CFO) Κολέτ Κρες, η οποία καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της Nvidia.