Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εμφανίζονται βέβαιοι ότι διατηρούν το στρατηγικό πλεονέκτημα στη σύγκρουση με το Ιράν, όμως στο παρασκήνιο εξελίσσεται μια σκληρή μάχη φθοράς που «δοκιμάζει» τα αποθέματα πυρομαχικών και την αντοχή των αμυντικών συστημάτων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Pete Hegseth, υποστήριξε ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν μειωθεί δραστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πυραυλικά πλήγματα της Τεχεράνης έχουν υποχωρήσει κατά 86% σε σχέση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης. «Κερδίζουμε αποφασιστικά», δήλωσε, αποδίδοντας την εξέλιξη, στην πίεση που ασκούν οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις.

Η εικόνα ωστόσο, είναι πιο σύνθετη. Από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury το περασμένο Σάββατο (28/2), οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους, χρησιμοποιώντας δεκάδες χιλιάδες βλήματα. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις με drones τύπου Shahed (Μάρτυρας) 136 drone και πυραύλους Κρουζ εναντίον αμερικανικών στόχων στον Περσικό Κόλπο.

Η αναχαίτιση αυτών των επιθέσεων απαιτεί προηγμένα συστήματα αεράμυνας όπως το MIM-104 Patriot air defense system και το THAAD missile defense system. Κάθε πύραυλος αναχαίτισης κοστίζει εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα ιρανικά drones κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, μια ανισορροπία που μετατρέπει την αεράμυνα σε οικονομικό πόλεμο αντοχής.

Το Πεντάγωνο απορρίπτει πάντως τα σενάρια περί έλλειψης πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο αρχηγείο της United States Central Command στην Τάμπα της Φλόριντα, ο Χέγκεθ διαβεβαίωσε ότι τα αποθέματα είναι επαρκή. «Δεν έχουμε καμία απολύτως έλλειψη πυρομαχικών. Τα οπλοστάσιά μας είναι πλήρως εφοδιασμένα και η αποφασιστικότητά μας ακλόνητη», τόνισε, προσθέτοντας ότι η εκστρατεία βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

Παρόμοιο μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Dan Caine, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες. Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών ακριβείας τόσο για επιθετικές όσο και για αμυντικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εδραίωση της αεροπορικής υπεροχής πάνω από το Ιράν επιτρέπει πλέον στους Αμερικανούς πιλότους να επιχειρούν σε χαμηλότερα ύψη και να χρησιμοποιούν συμβατικές βόμβες, από τις οποίες υπάρχουν σημαντικά μεγαλύτερα αποθέματα, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ακριβότερα κατευθυνόμενα όπλα.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις, σε κλειστή ενημέρωση προς Αμερικανούς νομοθέτες αυτή την εβδομάδα, οι Χέγκεθ και Κέιν φέρονται να παραδέχθηκαν ότι τα ιρανικά drones αποτελούν «σημαντική πρόκληση» και «μεγαλύτερο πρόβλημα από το αναμενόμενο». Σύμφωνα με διαρροές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα συστήματα αεράμυνας δεν μπορούν να αναχαιτίσουν κάθε απειλή, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη διάρκεια και το κόστος μιας σύγκρουσης, που εξελίσσεται ήδη σε πόλεμο αντοχής.

