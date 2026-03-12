Δύο Αμερικανοί ναύτες τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν σχετιζόταν με πολεμικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο στρατός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και βρίσκεται επί του παρόντος στην Ερυθρά Θάλασσα.