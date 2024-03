Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του συνασπισμού κατέρριψαν τουλάχιστον 28 drones πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ή του Συνασπισμού δεν υπέστη ζημιές στην επίθεση και επίσης δεν υπήρξαν αναφορές από εμπορικά πλοία για ζημιές», ανέφερε η CENTCOM.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Νωρίτερα σήμερα, η CENTCOM τόνισε ότι ο στρατός απαντούσε σε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν που σημειωνόταν μεταξύ 4 π.μ. και 6:30 π.μ. (τοπική ώρα).

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area

Following further engagements through the morning, U.S. and Coalition forces downed a total of at least 28 uncrewed aerial vehicles between 4:00 a.m. and

8:20 a.m. (Sanaa time) on Mar. 9. No U.S. or Coalition Navy vessels… pic.twitter.com/nKmrTu5xVv

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024