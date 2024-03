Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν χθες Τρίτη αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο και τρία τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης που εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης εναντίον του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Carney (DDG 64) στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν αργότερα τρεις αντιπλοϊκούς πυραύλους και τρία ναυτικά drones των Χούθι, κινήματος υποστηριζόμενου από το Ιράν, σε «νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Red Sea Update

On March 5, between the hours of 3 p.m. and 5 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces shot down one anti-ship ballistic missile and three one-way attack unmanned aerial systems launched from Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen toward… pic.twitter.com/MtzCKu9YlA

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2024

