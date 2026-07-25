Νέος γύρος στρατιωτικών επιχειρήσεων καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συμμαχικές δυνάμεις με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία προχώρησαν σε στοχευμένα πλήγματα εναντίον θέσεων των αντάρτων Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το σαουδαραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Arabiya, η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην εξουδετέρωση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του συνασπισμού, αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών και διεθνών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

«Στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στο κυβερνείο της Χοντέιντα… Οι υποδομές που καταστράφηκαν συνδέονταν με την απειλή για τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Al Arabiya διευκρίνισε πως το λιμάνι της Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη, δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοικτό.