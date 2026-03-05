Το Ιράν σκοπεύει να στοχεύσει την ισραηλινή πυρηνική εγκατάσταση της Ντιμόνα (Dimona), αν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο, που μίλησε στο Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA την Τετάρτη, 4 Μαρτίου.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν ότι ο στόχος της επιχείρησης είναι να «δημιουργηθούν οι συνθήκες για τον ιρανικό λαό να αντικαταστήσει το καθεστώς».

Ενώ ορισμένοι είχαν δηλώσει ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ισχυριστεί ότι η προϋπόθεση έχει εκπληρωθεί και να τερματίσει την επιχείρηση εντός των επόμενων ημερών, ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα «The Jerusalem Post» ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι να επέλθει πραγματικά η αλλαγή του καθεστώτος.

«Ο Τραμπ σκοπεύει να προχωρήσει μέχρι τέλους με αυτή την κίνηση», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος στην εφημερίδα. «Έχει ήδη ορίσει τον στόχο. Θέλει να αντικαταστήσει το καθεστώς, και δεν έχει καμία πρόθεση να χαλαρώσει».

Το καθεστώς επιχειρεί να διαχειριστεί την κατάσταση

Το καθεστώς αγωνίζεται επί του παρόντος να διαχειριστεί την τρέχουσα κατάσταση, όχι μόνο λόγω των ζημιών και απωλειών που υπέστησαν ανώτεροι ηγέτες του καθεστώτος και του στρατού, ιδίως κατά τις πρώτες στιγμές των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω των επιθέσεων εναντίον μεσαίων διοικητών, μονάδων πεδίου και κέντρων διοίκησης, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην εφημερίδα «Jerusalem Post».

Σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς και να αποδυναμώσουν την ικανότητά του να καταστέλλει τις αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν στοχεύσει όχι μόνο εγκαταστάσεις που ανήκουν στο σώμα των «Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» και τη συνδεδεμένη με αυτό πολιτοφυλακή «Basij», αλλά και Αστυνομικά Τμήματα.

Ο ερευνητικός ιστότοπος Bellingcat δημοσίευσε μια ανάλυση δορυφορικών εικόνων του PlanetScope που δείχνει ότι τουλάχιστον 15 Αστυνομικά Τμήματα στην Τεχεράνη δέχθηκαν επιθέσεις. Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, επιθέσεις αυτού του τύπου υποδηλώνουν ότι η στρατηγική απόφαση της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ είναι να στοχεύουν οποιοδήποτε στοιχείο, ακόμη και στο χαμηλότερο επίπεδο, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή διαδηλώσεων ή προσπαθειών αλλαγής του καθεστώτος.

Μια ιρανική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ντιμόνα στο Ισραήλ, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές, αν και περιορισμένες γεωγραφικά, ραδιολογικές και στρατηγικές επιπτώσεις, ανάλογα με την επιτυχία και τη φύση του πλήγματος.

Ραδιολογικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ένα επιτυχημένο πλήγμα που θα παραβίαζε τον θόλο συγκράτησης του αντιδραστήρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «βρόμικη βόμβα», απελευθερώνοντας ραδιενεργά ισότοπα, όπως το Καίσιο-137 και το Ιώδιο-131.

Τοπική Μόλυνση : Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του αντιδραστήρα (περίπου το 5% του Τσερνόμπιλ), η σοβαρή μόλυνση πιθανότατα θα περιοριζόταν στην άμεση περιοχή γύρω από τη Ντιμόνα.

: Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του αντιδραστήρα (περίπου το 5% του Τσερνόμπιλ), η σοβαρή μόλυνση πιθανότατα θα περιοριζόταν στην άμεση περιοχή γύρω από τη Ντιμόνα. Περιφερειακή Διάχυση: Ανάλογα με τους ανέμους, ραδιενεργά νέφη θα μπορούσαν να φτάσουν σε πόλεις όπως η Μπερσέμπα, καθώς και σε γειτονικές περιοχές της Ιορδανίας ή της Δυτικής Όχθης.

Μακροπρόθεσμα, μια τέτοια διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει μερικές εκατοντάδες επιπλέον περιπτώσεις καρκίνου στον εκτεθειμένο πληθυσμό.

Στρατηγικές και ψυχολογικές επιπτώσεις

Το πλήγμα θα ήταν κυρίως συμβολικό. Η Ντιμόνα είναι ένα από τα πιο καλά προστατευμένα σημεία παγκοσμίως. Ένα επιτυχημένο πλήγμα θα είχε τεράστια συμβολική σημασία, καταρρίπτοντας την εικόνα του απόρθητου.

Όμως, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σίγουρα και κλιμάκωση. Μια επίθεση σε πυρηνική εγκατάσταση θεωρείται «κόκκινη γραμμή» που θα μπορούσε να πυροδοτήσει ολοκληρωτικό περιφερειακό πόλεμο και άμεσα αντίποινα από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αναλυτές, ακόμη και ένα επιτυχημένο πλήγμα στον αντιδραστήρα δεν θα εξάλειφε την πυρηνική ικανότητα του Ισραήλ, καθώς θεωρείται ότι διαθέτει ήδη σημαντικό απόθεμα όπλων σε άλλες τοποθεσίες.

Παράγοντες που περιορίζουν τη ζημιά

Το Ισραήλ προστατεύει τη Ντιμόνα με τα προηγμένα συστήματα Arrow-2, Arrow-3 και David’s Sling, καθιστώντας μια επιτυχημένη επίθεση εξαιρετικά δύσκολη, χάρις στην πολυεπίπεδη άμυνά του.

Η εγκατάσταση είναι ενισχυμένη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου για να αντέχει σε σοβαρά πλήγματα, ενώ κρίσιμα τμήματα βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος.

Όσον αφορά στα προληπτικά μέτρα που έχουν παρθεί, οι Αρχές έχουν ήδη διανείμει χάπια ιωδίου σε κοντινές κοινότητες για την προστασία του θυρεοειδούς, σε περίπτωση διαρροής.