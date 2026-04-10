Το είπε και το έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σε μία έκρηξη κυνισμού τότε στις αρχές του πολέμου είχε εκστομίσει μία δυσκολοχώνευτη ομολογία. Είχε δηλώσει με την γνωστή ρητορική του «Μπορούμε να συνεχίσουμε να πουλάμε πετρέλαιο κερδίζοντας τρελά λεφτά» μετά από εκείνο το περίφημο «Drill baby, drill». Και είχε απόλυτο δίκιο.

Οι ΗΠΑ κατοχύρωσαν επί του πεδίου τον τίτλο του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου στον κόσμο ενώ ταυτόχρονα αυτές οι απίστευτες ποσότητες μαύρου χρυσού που εξάγουν πωλούνται στην διεθνή αγορά στις υπέρογκες τιμές ανά βαρέλι, που θεσπίστηκαν αμέσως μετά τους βομβαρδισμούς. Με λίγα λόγια «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» και η παγκόσμια κοινότητα απλά πληρώνει τους φουσκωμένους λογαριασμούς με τιμές στα ύψη και με όρους που επέβαλαν οι πολιτικοί χορηγοί και χρηματοδότες των εκλογικών εκστρατειών του Ντόναλντ Τράμπ. Οι περίφημοι «πετρελαιάδες του Τέξας».

Διαβάστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της γαλλικής « Le Monde» της 10ης Απριλίου 2026.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μια συμβουλή για τις χώρες των οποίων ο εφοδιασμός με υδρογονάνθρακες έχει διακυβευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. «Αγοράστε πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!», δήλωσε στην ομιλία του προς το έθνος, την 1η Απριλίου. Φαίνεται ότι η επιθυμία του αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα: οι αμερικανικές πωλήσεις πετρελαίου στο εξωτερικό δεν τα έχουν πάει ποτέ τόσο καλά όσο τώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, που επικαλείται οι Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να εξάγουν 5,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, αύξηση 33% σε σύγκριση με το επίπεδο πριν από τον πόλεμο (3,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως). Την Παρασκευή 10 Απριλίου, ένας στόλος από 68 τάνκερ κατευθύνονταν προς τις αμερικανικές ακτές, άδεια, έτοιμα να παραλάβουν μεγάλη ποσότητα αργού πετρελαίου. Την εβδομάδα πριν από τη σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, υπήρχαν μόνο 27.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης για το αμερικανικό μαύρο χρυσό προέρχεται από την Ασία, την πρώτη ήπειρο που πλήττεται από το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εδώ και σχεδόν έξι εβδομάδες. Σε κανονικές συνθήκες, το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από αυτό το θαλάσσιο πέρασμα, εκ των οποίων το 80% προορίζεται για την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία ή τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων. Αυτές οι χώρες στρέφονται τώρα στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έγιναν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο τη δεκαετία του 2010, με την επανάσταση της υδραυλικής ρηγμάτωσης.

Αλλαγή παραδείγματος

Η σύναψη μιας κατάπαυσης του πυρός την Τρίτη 7 Απριλίου – της οποίας οι όροι φαίνονται να αλλάζουν ανάλογα με το αν βρίσκεται κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Ιράν – δεν αλλάζει την κατάσταση. Η διαταραχή των ροών υδρογονανθράκων στη Μέση Ανατολή φαίνεται να είναι διαρκής: τα στενά δεν έχουν πραγματικά ανοίξει μέχρι σήμερα και τίποτα δεν δείχνει ότι η κίνηση θα επανέλθει στο προηγούμενο επίπεδο σύντομα. Οι χώρες του Κόλπου έπρεπε να μειώσουν την παραγωγή τους και θα πρέπει να επανεκκινήσουν τη μηχανή. η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ζημιές από τους βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις εξόρυξής της ήταν μεγαλύτερες από ό,τι είχε ανακοινωθεί, αναμένοντας μείωση της ημερήσιας παραγωγής κατά 600.000 βαρέλια.

Ένδειξη της αλλαγής παραδείγματος, η τιμή του βαρελιού West Texas Intermediate (WTI), η αμερικανική αναφορά, ανήλθε στα 117 δολάρια (περίπου 100 ευρώ) την Τρίτη, λίγο πριν τη λήξη του τελεσίγραφου που είχε απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Το βαρέλι Brent, με βάσει την διεθνή αναφορά, το οποίο ήταν ακριβότερο καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, διαπραγματευόταν τότε στα 111 δολάρια. Και τα δύο υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια με την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, μια αύξηση ωστόσο άνω του 50% σε σχέση με το επίπεδο πριν από τη σύγκρουση.

Αυτή η όρεξη για αμερικανικό πετρέλαιο έχει πολλά αποτελέσματα. Το πρώτο, που δεν δυσαρεστεί τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι η ενίσχυση της οικονομικής κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολόκληρος ο κόσμος πλήττεται από την ενεργειακή κρίση, αλλά, συγκριτικά, η Βόρεια Αμερική τα καταφέρνει καλύτερα, ειδικά αν ο αποκλεισμός παραταθεί. «Οι οικονομικές δυσκολίες θα γίνονταν αισθητές άνισα, με την Ασία να είναι η πιο εκτεθειμένη, ενώ η Ευρώπη θα αντιμετώπιζε αντίθετους «ανέμους». Μεταξύ των καλύτερων θέσεων βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και οι εξαγωγείς πετρελαίου εκτός Μέσης Ανατολής», συνοψίζουν οι αναλυτές της Citi, σε ερευνητική σημείωση.

Μια κατάσταση που συμβάλλει άμεσα στο κέρδος των πετρελαϊκών εταιρειών της χώρας. Η Chevron ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων θα προσθέσει μεταξύ 1,6 και 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αποτελέσματά της το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025. Η ExxonMobil, ο μεγαλύτερος αμερικανικός παραγωγός, είχε αποκαλύψει παρόμοια κέρδη την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, δεν επωφελούνται πλήρως σε αυτό το στάδιο. Αποκάλυψαν κατά την εβδομάδα της 6ης Απριλίου λογιστικές ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που συνδέονται με την κάλυψη των πωλήσεων τους στις αρχές του έτους σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις σημερινές. Οι τιμές των μετοχών τους, που είχαν εκτοξευθεί τους μήνες πριν από τη σύγκρουση, έχουν αυξηθεί ελάχιστα από τις αρχές Μαρτίου.

Συνέπειες για τον καταναλωτή

Η αύξηση της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εύκολη. Οι πετρελαιοπαραγωγοί, προς το παρόν, δεν δείχνουν καμία διάθεση να επενδύσουν ξανά τα κέρδη που συνδέονται με την αύξηση της τιμής του βαρελιού. Η δημιουργία νέων γεωτρήσεων απαιτεί στρατηγική ορατότητα, κάτι που λείπει τραγικά. Οι υλικοτεχνικές δυσκολίες για εξαγωγές μέσω του Ειρηνικού περιορίζουν τις φιλοδοξίες, και η ποιότητα του αμερικανικού αργού δεν είναι ίδια με αυτή του αργού της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, το ανώτατο όριο εξαγωγών για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτω από τα 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δηλαδή αύξηση 2 εκατομμυρίων σε σχέση με πριν από τον πόλεμο. Ένας αξιοσημείωτος αριθμός αλλά μακριά από την ημερήσια απώλεια που συνδέεται με το κλείσιμο των στενών, η οποία εκτιμάται μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων βαρελιών. Η εναλλακτική λύση μοιάζει με μια δεύτερη καλύτερη επιλογή.

Από την άλλη πλευρά, ο Λευκός Οίκος πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου για τον Αμερικανό καταναλωτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και παράγουν εκατομμύρια βαρέλια, δεν προστατεύονται από τις αυξήσεις των τιμών σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Η τιμή στην αντλία έχει ήδη εκτοξευθεί, στα 4,16 δολάρια το γαλόνι, έναντι 3 δολαρίων τον Φεβρουάριο. Και η έμμεση επίπτωση σε όλα τα άλλα προϊόντα (το κόστος μεταφοράς, ενέργειας ή υλικών που προέρχονται από την πετροχημική βιομηχανία) μόλις αρχίζει.

Τον Ιανουάριο, στον απόηχο του πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διασκεδάσει τις εντυπώσεις με την ιδέα ενός βαρελιού στα 50 δολάρια, βασικού μοχλού για τη μείωση των τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας προβλέπει τώρα ένα βαρέλι άνω των 80 δολαρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Και αυτό, στο «αισιόδοξο» σενάριο μιας σύγκρουσης που δεν θα παραταθεί πέραν του Απριλίου.»