Ένα πρωτοφανές περιστατικό δολιοφθοράς σε βάρος αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού επί ευρωπαϊκού εδάφους έφεραν στο φως οι ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ (Νέας Υόρκης), αποδίδοντας σε 48χρονο Ιρλανδό αντι-ισραηλινό ακτιβιστή την καταστροφή ενός αεροσκάφους C-130 Hercules, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εισβολή στο αεροδρόμιο Σάνον

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου στο αεροδρόμιο Σάνον, στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας — έναν στρατηγικής σημασίας υπερατλαντικό κόμβο για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο κατηγορούμενος, Daithi O’Corrain, σύμφωνα με την New York Post, φέρεται να παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας του αεροδρομίου, να προσέγγισε το σταθμευμένο και άδειο μεταγωγικό αεροσκάφος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ και να παραβίασε τους μηχανισμούς κλειδώματός του. Στη συνέχεια, έχοντας μαζί του δικό του εξοπλισμό —μεταξύ άλλων ιμάντες πρόσδεσης και μεντεσέδες— ταμπουρώθηκε στο εσωτερικό του C-130 ώστε να εμποδίσει την επέμβαση των αρχών.

Ολοκληρωτική καταστροφή στο πιλοτήριο

Αφού ασφάλισε την είσοδο, ο 48χρονος προχώρησε σε συστηματική καταστροφή του αεροσκάφους, το οποίο σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια. Συγκεκριμένα, φέρεται να:

Έκοψε δέσμες καλωδιώσεων και υδραυλικές γραμμές.

Τσάκισε σωλήνωση υγρού οξυγόνου.

Διέρρηξε αεραγωγούς του συστήματος.

Έσπασε κάθε όργανο, οθόνη και ένδειξη στον πίνακα ελέγχου του πιλοτηρίου.

Η υπόθεση, που αντιμετωπίζεται από τις αμερικανικές αρχές ως προσχεδιασμένη επίθεση, αναδεικνύει σοβαρά κενά ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διέλευση και στάθμευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ το αεροσκάφος αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρείται πλέον κατεστραμμένο.