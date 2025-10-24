Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο κορυφαίος απεσταλμένος της Ρωσίας όσον αφορά τα οικονομικά, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για «επίσημες» συνομιλίες λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για νέες σκληρές κυρώσεις κατά της χώρας αυτής.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF) και ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ «για να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας» παρασκηνιακά, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης των ΗΠΑ για την άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι «ακύρωσε» την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον ομόλογό του στο Κρεμλίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη (22/10) κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil), καλώντας τη Μόσχα να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα έχουν μικρή επίδραση στη ρωσική οικονομία, περιγράφοντάς τες ως μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα. «Κανένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση», είπε την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου.

Ο Ρώσος ηγέτης είπε ότι, σε συνομιλία με τον Τραμπ, τον είχε προειδοποιήσει ότι οι κυρώσεις θα επηρεάσουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι ένας εξέχων υποστηρικτής του Κρεμλίνου για στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, πρότεινε πρόσφατα την κατασκευή ενός τούνελ «Τραμπ-Πούτιν» μεταξύ της Αλάσκας και της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Γεννημένος στην Ουκρανία της σοβιετικής εποχής και με σπουδές στο Χάρβαρντ και το Στάνφορντ στις ΗΠΑ, ο Ντμίτριεφ εργάστηκε ως σύμβουλος στην αμερικανική εταιρεία συμβούλων McKinsey και ως επενδυτικός τραπεζίτης στην Goldman Sachs.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ντμίτριεφ τιμωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, το οποίο τον χαρακτήρισε «στενό συνεργάτη του Πούτιν» και της οικογένειάς του.

Τον Απρίλιο, ο Ντμίτριεφ έγινε ο πρώτος Ρώσος αξιωματούχος που επισκέφτηκε την Ουάσινγκτον μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε, η επίσκεψή του – κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ – θεωρήθηκε σημαντικό βήμα στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του Κρεμλίνου και του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική κυβέρνηση ήρε προσωρινά τις κυρώσεις κατά του Ντμίτριεφ, ώστε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να του χορηγήσει βίζα για να έρθει στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή στο CNN τον Απρίλιο.