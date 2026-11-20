Την απόφασή της να κλείσει τα μεθοριακά της σημεία διέλευσης με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου για λόγους ασφαλείας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η κυβέρνηση της Εσθονίας, διευκρινίζοντας ότι ύστερα από έξι μήνες θα επανεξετάσει την κατάσταση προκειμένου να αποφασίσει εάν το μέτρο θα παραταθεί.

Το Ταλίν, κράτος μέλος του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σταθερός υποστηρικτής της Ουκρανίας, διαθέτει σήμερα συνολικά πέντε συνοριακές διαβάσεις από τις οποίες οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν προς τη Ρωσία, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η εσθονική πλευρά κατηγόρησε την Κυριακή τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι πραγματοποίησαν απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εσθονική αμυντική εταιρεία, σε ένα περιστατικό που χαρακτήρισε ως το δεύτερο αυτού του είδους που καταγράφεται εντός του έτους, χωρίς τότε να έχει προσδιορίσει τη διάρκεια του επικείμενου κλεισίματος.

Η δήλωση του Εσθονού ΥΠΕΞ και η απάντηση της Μόσχας

Σε σημερινή του ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, ξεκαθάρισε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας: «Το κλείσιμο των μεθοριακών περασμάτων δεν αποτελεί αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το επόμενο βήμα μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την αυξανόμενη συχνότητα δολιοφθοράς και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη».

Από την πλευρά της, η Μόσχα, η οποία απορρίπτει συστηματικά τις καταγγελίες ευρωπαϊκών αρχών περί ανάμειξής της σε ενέργειες δολιοφθοράς, αρνήθηκε τις εσθονικές κατηγορίες. Ήδη από τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό του Ταλίν ψευδή, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο αβάσιμων καταγγελιών κατά της Ρωσίας από ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ρωσική πρεσβεία στο Ταλίν δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για επιπρόσθετο σχόλιο.