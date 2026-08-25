Ποιος είπε ότι το γαμήλιο γλέντι χρειάζεται απαραίτητα νύφη και γαμπρό; Στην Τοσκάνη, η ιστορία της Katherine Jones, μιας 36χρονης επιχειρηματία από το Λίβερπουλ, επιβεβαίωσε το αντίθετο. Το σχέδιο για το γαμήλιο πάρτι πήρε απρόβλεπτη τροπή όταν ο μέλλων σύζυγός της ακύρωσε τον γάμο τους μόλις επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της τελετής. Εκείνη λοιπόν, αποφάσισε να μην ακυρώσει το ταξίδι και το γαμήλιο γλέντι που σχεδίαζε επί μήνες.

Μετά από έξιμισι χρόνια αρραβώνων και 18 μήνες εντατικών προετοιμασιών, ο σύντροφός της Jones δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε πλέον να παντρευτούν. Καθώς οι καλεσμένοι είχαν ήδη κλείσει τα εισιτήριά τους και τα έξοδα της διοργάνωσης δεν επιστρέφονταν, η 36χρονη, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Think Wine Group που εισάγει ιταλικούς οίνους στο Ηνωμένο Βασίλειο, επέλεξε να ταξιδέψoυν όλοι κανονικά στην Ιταλία, μετατρέποντας τον γάμο σε μια «γιορτή απελευθέρωσης».

Η υπόθεση και το σχετικό βίντεο γρήγορα έγινε viral, αφού το γλέντι κράτησε για τρεις μέρες και νύχτες, με μοναδικό όρο για να μην χαλάσει η ατμόσφαιρα, κανείς από τους καλεσμένους να μην αναφερθεί στην απόφαση του (απόντος) γαμπρού.

Η ιστορία της 36χρονης, η οποία δημοσιεύτηκε αρχικά στη βρετανική Daily Mirror και αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης και το TikTok, έγινε γρήγορα δημοφιλής, με χιλιάδες χρήστες να επαινούν τον τρόπο που η γυναίκα αντιμετώπισε τον χωρισμό της.

Δείτε βίντεο από το γαμήλιο γλέντι: