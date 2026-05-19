Την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διεθνή δικτύωση του έμψυχου δυναμικού της επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά η Εθνική Φρουρά της Κύπρου, δίνοντας δυναμικό «παρών» σε ένα από τα πιο απαιτητικά στρατιωτικά γεγονότα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πιο συγκεκριμένα, στελέχη της Εθνικής Φρουράς συμμετείχαν με επιτυχία στον εξαιρετικά απαιτητικό στρατιωτικό διαγωνισμό «Best Warrior», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στρατιωτικής βάσης Mcguire-Dix-Lakehurst, στην πολιτεία του New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η σημαντική αυτή παρουσία δεν είναι τυχαία, καθώς εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινών Δράσεων με την Πολιτεία του New Jersey, υπό την ονομασία «State Partnership Program – SPP».

Μέσα από αυτή τη θεσμοθετημένη συνεργασία, δόθηκε στα κυπριακά στελέχη η πολύτιμη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις αντοχές και τις ικανότητές τους σε σύνθετες και σκληρές δοκιμασίες αμιγώς επιχειρησιακού χαρακτήρα. Παράλληλα, η συμμετοχή στον διαγωνισμό «Best Warrior» αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών με ξένες δυνάμεις, ενισχύοντας την εξοικείωση των στελεχών με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τακτικές και τις τυποποιημένες στρατιωτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.