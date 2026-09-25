Πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας η τελετή διαβεβαίωσης των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που απαρτίζουν τη 17η Εκπαιδευτική Σειρά.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, καθώς και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας και της στρατιωτικής ηγεσίας στο νέο αίμα του στρατεύματος.

Τους νέους ΣΥΟΠ τίμησαν με την παρουσία τους συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι παρακολουθήσαν με συγκίνηση την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των οικείων τους.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, η ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και αντιπροσωπεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς.