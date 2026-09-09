Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από μια ειδική επετειακή εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στη σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Κύπρου.

Τη διοργάνωση ανέλαβε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά και το έργο των στελεχών που υπηρετούν την πατρίδα.

Το «παρών» στη λαμπρή γιορτή έδωσε σύσσωμη η ηγεσία του τόπου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ημέρας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιος, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, καθώς και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ενότητας και στήριξης προς το στράτευμα.

Παρέστησαν επίσης Υπουργοί, Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών, Βουλευτές, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών, η Ιεραρχία του ΓΕΕΦ, εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών και οπλιτών.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

Η εκδήλωση περιελάμβανε μεταξύ άλλων, σύντομη ιστορική αναδρομή, video από το πολυεπίπεδο έργο της Εθνικής Φρουράς και σύντομο μουσικό πρόγραμμα.