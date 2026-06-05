Στο πλαίσιο των διπλωματικών και στρατιωτικών δράσεων που συνοδεύουν την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΕ πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από την αποστολή και το επιχειρησιακό έργο της Εθνικής Φρουράς, εστιάζοντας παράλληλα στις σύγχρονες προκλήσεις και στο πλέγμα των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσει η Κύπρος.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τους πρέσβεις υποδέχτηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και στην κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και στα διδάγματα από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.