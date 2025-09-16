Για ανθρωποκτονία από πρόθεση πρώτου βαθμού, με πιθανότητα να μετατραπεί σε «διακεκριμένη δολοφονία», θα κατηγορηθεί ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Associated Press.

Οι Εισαγγελικές Αρχές στη Γιούτα ετοιμάζονται να απαγγείλουν την πιο βαριά κατηγορία που προβλέπει το αμερικανικό νομικό σύστημα εναντίον του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ.

Εφόσον συμβεί αυτό, τότε ο κατηγορούμενος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή και μάλιστα με θανάτωση διά πυροβολισμού από εκτελεστικό απόσπασμα, που παραμένει σε ισχύ στη Γιούτα, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα για θανάτωση με ένεση.

Η Γιούτα εκτέλεσε για τελευταία φορά θανατοποινίτη διά πυροβολισμού τον Ιούνιο του 2010, όταν εφαρμόστηκε στον καταδικασμένο δολοφόνο Ρόνι Λι Γκάρντνερ.

Στην περίπτωση του Γκάρντνερ, πέντε εθελοντές της αστυνομίας πήραν θέσεις πίσω από έναν τοίχο με πέντε σχισμές, ενώ ο καθένας τους σημάδευε με το τουφέκι του έναν λευκό χάρτινο στόχο στο στήθος του Γάρντνερ πάνω από την καρδιά του, σημειώνει χαρακτηριστικά η New York Post.

Οι τέσσερις από τις πέντε σφαίρες ήταν αληθινές, αλλά η μία ήταν ψεύτικη, οπότε κανείς από τους εκτελεστές δεν ήξερε ποιος είχε ρίξει τον μοιραίο πυροβολισμό, ανέφερε το TMZ, επικαλούμενο δημοσιογράφο που ήταν μάρτυρας των γεγονότων στις Κρατικές Φυλακές της Γιούτα.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους Εισαγγελείς που μίλησαν στο Associated Press, οι κατηγορίες θα απαγγελθούν επίσημα πριν από την πρώτη ακρόαση του Ρόμπινσον στο δικαστήριο. Ο ύποπτος, που κρατείται χωρίς εγγύηση, αναμένεται να εμφανιστεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Οι Ανακριτές συνθέτουν ένα πολύπλοκο παζλ στοιχείων που βρέθηκαν μετά τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, στην πόλη Όρεμ. Στην κατοχή του Ρόμπινσον βρέθηκαν ένα τουφέκι και πυρομαχικά με χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα, ενώ και συνομιλίες του βασικού υπόπτου ενισχύουν τις υποψίες περί ιδεολογικού κινήτρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κερκ, μόλις 31 ετών, ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του συντηρητικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, είχε καταφέρει να κινητοποιήσει τη νεολαία των Ρεπουμπλικανών και θεωρείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τη μοιραία ημέρα, ο Κερκ βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο Utah Valley ως ομιλητής, στο πλαίσιο μιας περιοδείας διαλόγου με φοιτητές. Στο τέλος της εκδήλωσης, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις γύρω από τα καυτά ζητήματα της οπλοκατοχής, των μαζικών πυροβολισμών και των δικαιωμάτων των τρανς, δέχτηκε τον πυροβολισμό που του κόστισε τη ζωή.

Οι Αρχές περιγράφουν τον Ρόμπινσον ως έναν νέο που είχε στραφεί τα τελευταία χρόνια προς μια «αριστερή ιδεολογία» και πιθανότατα ριζοσπαστικοποιήθηκε μέσα από τις «σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου».

Ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, αποκάλυψε ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του ύποπτου μίλησαν για μια έντονη πολιτική μεταστροφή, ενώ ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επεσήμανε ότι το DNA του Ρόμπινσον ταυτοποιήθηκε σε κρίσιμα ευρήματα, όπως το τουφέκι του εγκλήματος και εργαλεία που βρέθηκαν κοντά στη σκηνή.

Πριν από την επίθεση, ο Ρόμπινσον φέρεται να δήλωσε ότι είχε την ευκαιρία να εξοντώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε. Φέρεται επίσης να είπε: «Με κάποιες μορφές μίσους δεν μπορείς να διαπραγματευτείς».

Ένα ακόμα στοιχείο που διερευνούν οι Αρχές είναι η προσωπική ζωή του Ρόμπινσον. Σύμφωνα με τον Κυβερνήτη Κοξ, ο κατηγορούμενος είχε ερωτική σχέση με ένα τρανσέξουαλ άτομο, γεγονός που αρκετοί πολιτικοί έσπευσαν να συνδέσουν με το πιθανό κίνητρο της επίθεσης, δεδομένων των σκληρών αντι-τρανς θέσεων του Κερκ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι ερευνητές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας.

Η υπόθεση έχει λάβει έντονη πολιτική διάσταση, καθώς ο Κερκ δεν ήταν απλώς ένας ακόμη συντηρητικός σχολιαστής, αλλά ένας άνθρωπος με μεγάλη επιρροή στους κόλπους της αμερικανικής δεξιάς. Η δολοφονία του προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Αν ο Ρόμπινσον καταδικαστεί για διακεκριμένη δολοφονία, τότε οι Εισαγγελείς θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη θανατική ποινή, η οποία στη Γιούτα μπορεί να εκτελεστεί με πυροβολισμό.