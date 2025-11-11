Στην πραγματοποίηση πυρηνικών δοκιμών πρόκειται να προχωρήσει η Μόσχα, εάν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει, όπως δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι, Λαβρόφ, σήμερα (11/11).

Ανησυχία στη Μόσχα – Ετοιμότητα για συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα εκφράζει την ανησυχία της για τις δηλώσεις των ΗΠΑ που υπονοούν ότι οι πυρηνικές δοκιμές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για γεωπολιτικούς λόγους.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σε σχέση με αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει «ύποπτες υπόγειες δραστηριότητες», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ