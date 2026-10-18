Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα, Κυριακή, μετά το αίτημα του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, για να αποφασίσει για την παροχή ενδεχόμενης αμυντικής βοήθειας προς τη Σαουδική Αραβία, εάν το βασίλειο τη ζητήσει καθώς είναι αντιμέτωπο με τις επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων “θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αύριο μετά την έκκληση του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι”, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Κάιρο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί, εφόσον το ζητήσει το Ριάντ , τη Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί στόχο επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

Έπειτα από χρόνια ηρεμίας, οι συγκρούσεις ξανάρχισαν τον Ιούλιο στην Υεμένη, όπου το Ριάντ παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στις κυβερνητικές δυνάμεις εναντίον των Χούθι, οι οποίοι εξαπολύουν επιθέσεις κατά του βασιλείου.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα πλήγμα των Χούθι στο αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, στο Ριάντ, προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια τελετής στην αιγυπτιακή στρατιωτική ακαδημία, ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε ότι η Αίγυπτος δεν “επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο” σε περιφερειακές συγκρούσεις. Αλλά είναι “αδιανόητο” για το Κάιρο να μην κάνει τίποτε εάν η Σαουδική Αραβία “υφίσταται βλάβη ή εάν απειλούνται η ασφάλεια και η σταθερότητά της”.

Ο Αιγύπτιος ηγέτης απηύθυνε έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών, δεσμευόμενος παράλληλα να προσφέρει βοήθεια στον Σαουδάραβα σύμμαχό του, εφόσον το βασίλειο του το ζητήσει.

“Η Αίγυπτος, υπό την ηγεσία της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Σαλμάν και σύμφωνα με τις οδηγίες του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα καταβάλλει κάθε προσπαθεια για να σας προστατεύσει και να σας υπερασπιστεί”, δήλωσε. “Δεν μιλώ για σύγκρουση ή επίθεση εναντίον οποιουδήποτε”, τόνισε. “Μιλάμε μόνο για άμυνα”.